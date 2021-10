Ventajas y desventajas de la kombucha, la bebida de moda que toma la reina Letizia

Es habitual que de repente un alimento o bebida se ponga de moda y se empiece a consumir en todas partes del mundo como parte de la conocida "vida saludable". Ha ocurrido con la quinoa, con el aguacate, con las bebidas 'detox' y desde hace un tiempo con la kombucha, bebida por la que optó la reina Letizia durante la gala de los Premios Planeta.

Qué es la kombucha y cómo prepararla

La kombucha es una bebida a base de té con la fermentación de hongos, bacterias y levaduras y su sabor es ligeramente efervescente y endulzado.

Su gran popularidad se debe, en parte, a que es muy fácil de preparar en casa. En un frasco de vidrio se debe introducir un cultivo activo de levadura y bacterias junto con las hojas de té de la variedad que se prefiera —normalmente se usa el negro o el verde— y el azúcar.

Esta mezcla se debe dejar fermentando aproximadamente durante unos 10 días, aunque pueden ser menos si queremos que el sabor sea más suave, o dejarlo unos días más para conseguir el efecto contrario. Durante estos días se formará una colonia de bacterias en la parte superior que dejará un líquido picante: el líquido que se bebe. La kombucha se de debe conservar a temperatura ambiente sin que le de el sol directo ni exponerla a frío o calor excesivos.

Y aunque parezca una bebida nueva, su origen se remonta mucho tiempo atrás, concretamente hace 2.000 años. En la antigua China la kombucha era una bebida habitual que se consumía para combatir dolencias inflamatorias.

beneficios de la kombucha ¿son reales?

Desde que la kombucha se puso de moda, sus beneficios se han debatido en muchas ocasiones. Al igual que otros alimentos como el yogur, el kéfir y el kimchi, la kombucha tiene una gran cantidad de probióticos que son beneficiosos para el organismo.

Pero más allá de esto, no hay evidencias científicas de que sea beneficioso para curar enfermedades como el acné, trastornos digestivos o hipertensión, tal como ha sido promocionada en muchas ocasiones.

Tal como explica el nutricionista Luis Alberto Zamora en Más vale tarde, "no hay evidencia científica de ningún beneficio más allá del que pueda aportar la hidratación o el sabor". Además, muchas personas la toman para adelgazar pero, tal como hemos visto en su receta, la kombucha tiene azúcares libres: "La kombucha no deja de ser una infusión de té al que se le añade azúcar, hongos y bacterias para fermentarlo. Todo el azúcar no se fermenta y queda azúcares libres e incluso hay algunas marcas que, depende de la preparación, llega a llevar grandes cantidades de azúcar".

Además, Zaroma hace una matización respecto a la graduación alcohólica de esta bebida: "Es verdad que es baja en alcohol, pero uno o dos grados de alcohol también puede contenerlos".

Por último, advierte de los peligros de crear kombucha en casa: "Es un producto que no se pasteuriza. Hay que controlar muy bien que en el momento de la fermentación no hayan otras bacterias que no son probióticas, sino que son de las malas, que no se cuelen ahí".