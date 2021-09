El consumo de aguacate es cada vez más habitual en nuestra dieta y hay tantas recetas que lo incluyen que no es difícil que lo comamos todos los días. ¿Quieres saber si es sano comer esta fruta a diario? Te lo explicamos.

Durante las dos últimas décadas hemos vivido el boom del aguacate como uno de los ingredientes estrella de las dietas healthy (saludables). Su alto contenido en grasas saludables ha hecho que mucha gente se aficione a esta fruta y la tome en comidas, cenas e incluso desayunos. Pero ¿es sano comer aguacate todos los días?

¿Comer aguacate engorda?

Seguro que has escuchado en alguna ocasión "comer aguacate engorda". No es una afirmación baladí. Esto tiene que ver con que el aguacate es una fruta altamente calórica. Cada pieza tiene alrededor de 250 calorías por lo que no debemos sustituir otras frutas por aguacate, sino productos más ricos en grasas como carnes o pescados.

Si tenemos esto en cuenta y no nos excedemos de las calorías que debemos ingerir al día —los expertos sitúan una dieta saludable en las 2.000 calorías diarias— no habría por qué preocuparnos por ganar peso a causa del aguacate.

A partir de aquí, el aguacate proporciona numerosos beneficios para la salud, los analizamos.

Propiedades de aguacate // Pexels

Reduce el colesterol 'malo' y previene el cáncer

El aguacate ayuda a eliminar de las arterias las lipoproteínas de baja intensidad (LPL por sus siglas en ingles), popularmente conocidas como el colesterol malo.

Así lo determinó un estudio realizado por la Universidad de Pensilvania a 45 personas con obesidad o sobrepeso de entre 21 y 70 años, cuyo extracto se puede leer en el portal especializado Journal of Nutrition.

Además, cuando estas lipoproteínas de baja intensidad se oxidan en las arterias, puede dar lugar a enfermedades más graves como el cáncer, por lo que el consumo de aguacate también ayuda en su prevención.

"En consecuencia, las personas deberían considerar agregar aguacates a su dieta de una manera saludable, como en una tostada de trigo integral o como salsa vegetariana", ha explicado al portal la doctora en nutrición Penny Kris-Etherton.

Previenen la pérdida de visión

El aguacate contiene leucina y zeaxantina, dos carotenoides que funcionan como antioxidantes y protegen las células sanas, especialmente la de los ojos. Por este motivo, el consumo de aguacate ayuda a combatir la pérdida de visión propia de la edad.

Tostadas con aguacate // Pexels

Mejora la digestión y el tránsito intestinal

El aguacate contiene siete gramos de fibra cada 100 gramos, lo cual representa el 27% de la ingesta de fibra recomendada al día. Por tanto, el aguacate es un buen sustituto de otros alimentos ricos en fibra y que ayudan a evitar el estreñimiento ya que sus propiedades antioxidantes limpian el intestino.

Previene el envejecimiento de la piel y los huesos

En 100 gramos de aguacate encontramos 20 tipos de vitaminas diferentes. Las vitaminas C y E mantienen la piel nutrida y brillante, y por tanto ayudan a combatir el envejecimiento.

Y no solo el de la piel, el grupo de vitaminas A,C, D, K y B funciona como un potente antioxidante y aporta grandes beneficios para los huesos.

Receta con aguacate // Pexels

Reduce el riesgo de sufrir depresión

Otra de las vitaminas que contiene el aguacate es el ácido fólico. El folato previene el exceso de homocisteína, un compuesto químico que puede interferir en la producción de hormonas del bienestar como la dopamina o la serotonina.

La ausencia o baja presencia de estas hormonas en el organismo puede llevar a la depresión, por lo que el aguacate ayuda a mantener a raya este componente que puede perjudicar su producción.

Por tanto, si introducimos el aguacate en nuestra dieta de forma controlada y sin excedernos en las calorías diarias, comer aguacate todos los días nos aporta grandes beneficios a nuestra salud.