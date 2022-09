'YOU KNOW YOU LOVE ME... XOXO'

15 años del estreno de 'Gossip Girl': dónde están y qué hacen sus protagonistas ahora

Han pasado ya 15 años desde que el estreno de la serie Gossip Girl provocó que los adolescentes de medio mundo soñasen con mudarse al Upper East Side de Nueva York para vivir como Serena Van der Woodsen y Blair Waldorf.