Álvaro Morte, de cerca: empezó ingeniería, superó un cáncer con 33 años y tiene dos hijos mellizos

Álvaro Morte es para muchos El Profesor. El actor se hizo mundialmente conocido (literal) gracias a La casa de papel, la serie que Antena 3 estrenó en 2017 y que este viernes regresa con su quinta y última temporada.

A este personaje, como a todos los que interpreta, le puso banda sonora. "Es muy jazzístico, porque parece caótico pero está perfectamente armado", contó en una entrevista publicada en Elle en marzo de 2020. Para él eligió dos temas: A Night in Tunisia, de Dizzy Gillespie, en general; y, para los momentos de acción, Lazaretto, de Jack White. "Al de Logain en The Wheel of Time le he dado el Stabat Mater, de Pergolesi. El papel de Óscar en El Embarcadero me lo preparé con Lori Meyers", explicó.

Morte es muy musical, tanto que asegura que el mejor regalo que le pueden hacer es un instrumento. Esa faceta le ha llevado a colaborar con Ama, el último disco de su compañera Najwa Nimri que salió a la venta el 4 de junio. Juntos cantan el tema Acércate más.

"Toco un poco la guitarra, el bajo, la percusión... y me acabo de comprar un piano, que es mi asignatura pendiente. A veces, me llevo la guitarra eléctrica al camerino", contó sobre este tema en Elle .

De su faceta musical dio muestra a través de Instagram interpretando en un directo Bella Ciao, el tema de la serie La casa de papel que también ha versionado Najwa Nimri.

Descubrimos otras curiosidades del actor que empezó su andadura en la serie de Antena 3 Policías, en el corazón de la calle.

1. Iba para ingeniero

La interpretación no fue su primera opción. Álvaro Morte iba para ingeniero. Empezó a estudiar Telecomunicaciones en Canarias. "Siempre fui de ciencias puras, y en primer curso se me cruzó el teatro y se fastidió todo", contó en otra entrevista en Papel.

2. Estudió en Finlandia

De Teleco pasó a interpretación. "[Primero] En la escuela oficial de Córdoba, y luego me becaron para estudiar en Finlandia", explicó Morte, que ha continuado su formación en Madrid. "A la vuelta estuve en una escuela británica y finalmente, en la Ecam [la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid], donde hice mogollón de cursos: soy un obseso de la formación, continuada. Jamás uno puede asumir que está formado", ha dicho sobre su preparación.

3. Superó un cáncer con 33 años

"Eso te aclara bastante el camino. Le quitas importancia a lo que no la tiene sin ningún pudor ni miedo", dijo en Papel sobre el tumor maligno que le extirparon del muslo izquierdo y que no tenía muy buen pronóstico.

4. Tiene una compañía teatral

Se llama 300 Pistolas y montarla fue una de las mejores decisiones que tomó en su vida, según ha dicho él mismo. "Me da una estabilidad que me permite no aceptar cualquier proyecto", dijo en Papel. "Eso ha sido para mí un principio siempre: nunca acepté un trabajo que no estuviera dignamente pagado, porque te estás cargando la profesión; he preferido trabajar como técnico de sonido o iluminación para otra compañía de teatro".

5. Tiene dos hijos mellizos, León y Julieta

Aunque la vida privada de Álvaro Morte se mantiene bajo llave, el actor tiene la costumbre de compartir una foto de sus hijos cada vez que llega el día del padre. Esta es una de sus publicaciones.

6. Su pareja, y madre de sus hijos, es estilista

Está casado con la estilista Blanca Clemente. Se conocieron trabajando y, según el actor, marcó un antes y un después en su estilo.

7. Su Instagram explotó al llegar 'La casa de papel'

Álvaro Morte, que tiene más de 10 millones de seguidores en Instagram, experimentó una subida masiva de followers cuando se estrenó La casa de papel fuera de España. El ritmo de seguidores en la red social era de 150.000 nuevos a la semana.

8. Tiene su propio funko

9. Sueña con dirigir

Álvaro Morte tiene un plan en marcha para conquistar uno de sus sueños. "Estoy montando una productora audiovisual, y uno de los objetivos sería dirigir. Espero que pronto empecéis a oír hablar de nosotros. He dirigido mucho teatro y, aunque son medios completamente distintos, a veces también haces un plano general y otras, un primer plano", asegura.

10. Antes que actor fue camarero y profesor de flamenco

Llegar a tener un nombre como actor le costó y antes, como otros muchos actores, tuvo que ponerse detrás de la barra de un bar. "He sido camarero, como muchos intérpretes. Y me he buscado bastante la vida", reveló el intérprete en Elle, donde también contó que hizo "de guía turístico para un grupo de coreanos que visitaban Málaga y Sevilla". "Les llevé aun lado y a otro, y les expliqué algunas cosas que ahora confieso que me inventé", dijo.

En su CV también aparece otro trabajo: Professional Flamenco Dancer. Ejerció cuando estaba viviendo en Dublín, donde fue a aprender inglés y se dedicó a ser camarero. Tuvo la idea de buscar este otro trabajo alternativo y cuajó. "Empezaron a llamarme y hasta quisieron publicar una entrevista conmigo en el dominical más importante de Irlanda. Luego, me surgió una gira de teatro con Concha Velasco y me volví corriendo a España antes de la sesión de fotos. Al periodista le dije que me había salido mucho trabajo como bailaor en mi país y que debía volver", reveló el actor, que sólo sabe la primera de sevillanas.

11. Llevó el pelo largo

12. Ha cantado 'Bella Ciao' con Ismael Serrano

13. Su primer trabajo oficial en la música fue con Vetusta Morla

Álvaro Morte protagoniza junto a Verónika Moral el videoclip de la canción 23 de junio de Vetusta Morla. La director Paula Ortiz (La novia) es quien lo dirige.