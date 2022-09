Ana de Armas, preocupada por lo que ocurrirá con sus desnudos en 'Blonde': "Es asqueroso"

Te interesa Ana de Armas escribió una carta a Marilyn Monroe antes de interpretarla en 'Blonde'

A menos de que se estrene Blonde, el biopic de Marilyn Monroe inspirado en la novela de Joyce Carol Oates con este mismo nombre, los actores del film tienen los nervios a flor de piel. Precisamente, Ana de Armas ya ha reconocido en varias ocasiones que el lanzamiento va a ser un momento increíble.

Solo hay que recordar el aplauso de 14 minutos que la actriz vivió en el Festival de Cine de Venecia para saber que se trata de uno de los estrenos más esperados del año.

Sin embargo, no todo es positivo alrededor de Blonde, ya que en su momento, Netflix y el director del film, Andrew Dominik, tuvieron una fuerte discusión, al querer la plataforma que se eliminaran desnudos y escenas sexuales. Al final se resolvió incluyendo la película como 'no recomendada para menores de 17 años'.

Ana de Armas durante el rodaje de 'Blonde' // Gtres

La propia Ana de Armas se ha referido a esta polémica en Variety y ha confesado que no se siente cómoda con lo que ocurrirá con los desnudos porque seguramente se hagan virales y se compartan por las diferentes redes sociales.

"Sé lo que se va a hacer viral, y es asqueroso. Es molesto solo pensar en ello. No puedo controlarlo; realmente no puedes controlar lo que hacen y cómo sacan las cosas de contexto. No creo que me haya hecho recapacitar; sólo me deja un mal sabor de boca pensar en el futuro de esas imágenes", ha explicado la intérprete cubana.

Además, ha señalado que todo esto que hizo en la película solo lo hizo por Marilyn Monroe y por Andrew Dominik. "Hice cosas en esta película que nunca habría hecho por nadie más, nunca. Lo hice por ella y lo hice por Andrew Dominik".

Los lugares en los que se rodó 'Blonde'

Previamente, Ana ya había resaltado durante una rueda de prensa que "estar en los mismos lugares donde ella estuvo, rodando en su casa, fue una sensación muy fuerte".

Andrew también explicó que curiosamente el primer día de rodaje fue el 4 de agosto, la fecha del fallecimiento de Marilyn Monroe: "Esto no fue planeado".

Además, el director australiano contó que los primeros días de rodaje fueron rodados en el apartamento real donde Norma Jeane, posteriormente conocida como Marilyn Monroe, vivía con su madre que estaba enferma mental. Por si fuera poco, la escena de la muerte también fue rodada en la habitación donde la icónica actriz murió.

A una semana todas las miradas están en Ana de Armas, para ver si es capaz de personificar a la única e inimitable Marilyn Monroe.