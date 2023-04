Ana Polvorosa: su última pareja conocida, su papel en 'Aída' y su amistad con Eduardo Casanova

Ana Polvorosa arrasa allá por donde pisa. La actriz madrileña lleva trabajando en este mundillo desde los 13 años y su carrera acumula proyectos tan conocidos como Las chicas del cable, Amar es para siempre o Fenómenos. Gracias a su larga trayectoria, ha ganado tres premios de la Unión de Actores y fue nominada dos veces a los Feroz.

Su nueva serie es Tú también lo harías, un thriller policíaco que protagoniza junto a Michelle Jenner, Pablo Molinero o Paco Tous, entre otros.

Repasamos la exitosa trayectoria de Ana Polvorosa y todo lo que se sabe sobre su discreta vida privada.

Su papel en 'Aída' y por qué se fue de la serie

Es indiscutible que el personaje de "la Lore" en Aída forma parte del imaginario colectivo de las últimas generaciones, que vieron en Ana un reflejo de las jóvenes de barrios humildes que vestían con cintas en el pelo y se iban al polígono de botellón los fines de semana.

Pero no solo la Lore es uno de los personajes más recordados de la serie. A Paco León le siguen gritando Luisma por la calle y Carmen Machi ha sido rebautizada como Aída desde que dejó de limpiar el bar de 7 Vidas que le dio forma a la serie, ya que se trata de un spin off de esta.

La actriz pasó prácticamente toda su adolescencia en el set de rodaje. Empezó a grabar Aída con 17 años y la terminó con 25, convertida ya en un autentico fenómeno y una de las artistas más reconocidas del panorama nacional. Desde entonces, no ha dejado de trabajar.

En 2012, dejó la serie, una decisión que muchos fans no entendieron porque era uno de los personajes favoritos. Ella misma explicó en una entrevista el motivo: "Llegó un momento en el que me afectó de un modo personal y profesional. Llegó un momento en el que vi que el personaje iba a estar girando alrededor de la misma pelota. Pensé que el personaje ya había pasado por muchos momentos en su vida. Ya había conseguido lo que quería, que era llegar a ser famosa".

"Entonces lo pensé, a nivel de lo que me serviría a mí. Vi que el personaje no me podía aportar nada más… Y a nivel personal tampoco, porque tenía la necesidad de un cambio en mi vida. Pero sí podría identificarse con la madurez profesional", aclaró.

Su amistad con Eduardo Casanova

En esta serie, entabló amistad con varios de sus compañeros, pero especialmente con Eduardo Casanova

Se conocieron en el año 2005, cuando ella tenía 17 años y él solo 14. Sin embargo, esta diferencia de edad no supuso ningún problema para su relación ya que con el tiempo terminaron convirtiéndose en mejores amigos.

Pepe Viyuela, Eduardo Casanova y Ana Polvorosa // GTRES

No solo comparten su vida privada, también en lo laboral forman un gran equipo. Ana Polvorosa ha protagonizado algunos de los primeros cortos de Casanova, Ansiedad, Amor de madre, Eat my shit y participó también en su debut en el cine con la irreverente película Pieles, en la que la madrileña interpreta a un joven que tiene el aparato digestivo al revés.

"Otra cosa no, pero fe ciega y confianza absoluta en Eduardo me sobra. Yo no puedo estar más emocionada ni más orgullosa por él. Estoy feliz de haber participado en Pieles, pero también siento un orgullo tremendo de que Edu haya conseguido tanto y se note el talento que tiene", dijo la actriz en una entrevista para Grazia.

Precisamente por ser tan buenos amigos han llegado a tener discrepancias sobre su trabajo. "Por una parte es mucho más fácil dirigir a Ana porque la conozco, pero por otra también me es mucho más complicado hacer lo que me dé la gana con ella porque me dice que no, y como es mi amiga y me lo puede decir...", reconocía el cineasta a ABC.

De hecho, la joven también aparece en La piedad, la nueva película que presenta Eduardo.

Su topless feminista

Fue en abril del año 2017 cuando la revista S Moda quiso llevar en sus páginas los desnudos de cinco personalidades femeninas españolas para reivindicar que un cuerpo es mucho más que un objeto de deseo para el hombre.

Ana Polvorosa posó para el objetivo del fotógrafo Javier Biosca para denunciar al eterna e histórica cosificación del cuerpo femenino. "Que el cuerpo desnudo de la mujer no signifique cosificación, sino libertad y empoderamiento", escribió la actriz en sus redes sociales.

Su última pareja conocida

La revista Hola! informó hace varios meses de que encontraron a la actriz paseando en actitud cariñosa con Álvaro Mel, con el que parecía que tenía mucha complicidad. La revista informó que después de un agradable paseo, volvieron juntos a casa, lo que podría indicar que entre ellos existe algo más que una bonita amistad.

Ambos intérpretes se conocieron durante el rodaje de la serie La Fortuna, dirigida por Alejandro Amenábar.

Sin embargo, a mediados de 2022 varios medios recogieron que la pareja ya no estaba junta. Se debía a que circulaban por redes sociales videos en los que se podía ver al actor de fiesta con varias chicas.

Ana Polvorosa lleva una larga trayectoria en la televisión que va desde una joven poligonera a una telefonista del siglo XX. Pero con su corta edad, se vienen muchos más papeles por los que será conocida.