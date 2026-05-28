Anitta protagonizará una película romántica creada por ella

Anitta en el anuncio de su participación en la película | X: @tvglobo

Anitta está viviendo un momento de gloria a nivel musical, con el lanzamiento de su disco EQUILIBRIVM, su canción del mundial Goalsy su unión con Shakira en el concierto de Copacabana de la colombiana.

Sin embargo, la brasileña vuelve a ser noticia ahora por un motivo ajeno a su música. Al parecer, según ha informado a Variety el director ejecutivo de Estúdios Globo y TV Globo, Amauri Soares, Anitta interpretará el papel principal de una película aún sin nombre.

De hecho, la propia Anitta tuvo la idea original de esta cinta, un drama romántico que se estrenará en cines, y ya se ha revelado una sinopsis.

“La película de Anitta es un ejemplo concreto de nuestro nuevo enfoque: la idea original surgió de la propia Anitta. Fueron nuestros guionistas y equipos de producción quienes se encargaron de desarrollar y llevar el proyecto a la práctica”, expresó Soares.

¿De qué trata la película de Anitta?

En la película, Anitta interpreta a Nina, una joven que, tras la muerte de su abuela, deja Río de Janeiro para ir a un pequeño pueblo en busca de un nuevo comienzo. Allí conoce a Pedro (Kelner Macedo) y vive experiencias que transforman su perspectiva sobre el amor, la amistad y el futuro.

El reparto también incluye a Valentina Herszage, Regina Casé, Felipe Frazão y Maria Gladys. Por su parte, Juan Jullian, Renata Corrêa y Michel Carvalho escribieron el guion; Fellipe Barbosa dirigirá la cinta; Juliana Kalil la producirá junto a Betina Paulon como productora ejecutiva; y José Luiz Villamarim será el supervisor artístico.

Otros trabajos como actriz de Anitta

Películas

Copa de Elite (2014)

Didi e o Segredo dos Anjos (2014)

Breaking Through (2015)

Meus 15 Anos (2017)

Minha Vida em Marte (2018)

Hitpig! (2024)

Larissa: The Other Side of Anitta (2025): documental

Series y programas