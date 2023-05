Anne Igartiburu cumple el sueño de cantar con Ana Torroja la canción 'Un año más' de Mecano

Anne Igartiburu y Ana Torroja cantan juntas en 'Tu cara me suena' // Antena 3

Anne Igartiburu se convirtió en Ana Torroja en la gala 8 de Tu cara me suena para cantar Un año más, el famoso tema de Mecano que vuelve a nuestras vidas cada Fin de Año.

La concursante se preparó para la gala con una coach premium. La propia Ana Torroja le ayudó a preparar su actuación y la hizo brillar durante el programa. Anne Igartiburu consiguió 29 puntos del jurado, que se tradujeron en 8 en la clasificación final, y 7 del público. Terminó el programa con 15 puntos, empatada con Merche en la quinta posición.

"La he visto increíble, me imagino que estaba supernerviosa", le dijo Ana Torroja que siguió su actuación desde la mesa del jurado. "Sé que además es una canción que para ella tiene un significado especial y estaba muy emocionada. Extraemocionada", añadió la cantante refiriéndose al papel desempeñado durante años como presentadora de Las Campanadas. Y añadió: "Yo creo que lo has hecho increíble, es muy difícil hacer lo que hacéis".

Antes de despedirse del programa, Ana Torroja sacó a luz un secreto que un pajarito (Manel Fuentes) le había revelado: "Me dijo que querías cantarla conmigo, ¿no?". ¡Sueño cumplido!

La cantante y la presentadora cantaron a dúo la famosa canción y emocionaron al público, a los concursantes y al jurado con su número musical.