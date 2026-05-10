Antonio Orozco, Ana Mena, Edurne y Luis Fonsi se marcan una increíble versión de 'Hey Jude' de The Beatles

La temporada de La Voz Kids ha empezado a lo grande. El equipo de los coaches, al que se suma en esta edición Ana Mena, se han atrevido nada menos que con una canción de The Beatles.

Hey Jude ha sido la elegida por el equipo de profesores —del que también forman parte Edurne, Luis Fonsi y Antonio Orozco— han hecho una emocionante versión del tema compuesto por Paul McCartney en 1968.

La canción empezó a sonar en inglés para luego seguir en español, retomar de nuevo el inglés y acabar con los cuatro coaches haciendo vibrar al público al ritmo del famoso Na na na nananana, nannana.

Imposible no corear la parte final de la canción, que se ha convertido en una de las más famosas de The Beatles aunque su historia no sea tan conocida. La escribió Paul McCartney a Julian, el hijo de John Lennon y Cynthia Powell después del divorcio de sus padres.

La idea era que sirviese de consuelo tras la separación y el plan era que se titulase Hey Jules pero el cantante cambió el título porque sonaba mejor Jude. Eso despistó al propio Julian que no supo que el compañero de su padre se la había dedicado hasta mucho después.

La letra en inglés de 'Hey Jude' de The Beatles

Hey Jude, don't make it bad.

Take a sad song and make it better.

Remember to let her into your heart,

Then you can start to make it better.

Hey Jude, don't be afraid.

You were made to go out and get her.

The minute you let her under your skin,

Then you begin to make it better.

And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain,

Don't carry the world upon your shoulders.

For well you know that it's a fool who plays it cool

By making his world a little colder.

Hey Jude, don't let me down.

You have found her, now go and get her.

Remember to let her into your heart,

Then you can start to make it better.

So let it out and let it in, hey Jude, begin,

You're waiting for someone to perform with.

And don't you know that it's just you, hey Jude, you'll do,

The movement you need is on your shoulder.

Hey Jude, don't make it bad.

Take a sad song and make it better.

Remember to let her under your skin,

Then you'll begin to make it

Better better better better better better, oh.

Na na na nananana, nannana, hey Jude...