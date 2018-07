Ariana Grande interpreta 'No Tears Left To Cry' usando instrumentos de cartón de Nintendo

¿MEJOR QUE LA ORIGINAL?

Si el primer single del nuevo disco de Ariana Grande, 'No Tears Left To Cry', ya se contagiaba solo con escuchar el tema un par de segundos, alucinarás con el toque divertido y fresco que le da si lo tocas con instrumentos hechos de cartón. Todo ha sido idea de Jimmy Fallon... ¿Quién si no?