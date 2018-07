Ariana Grande versiona ‘Humble’ de Kendrick Lamar al estilo “Evanescence”

Ariana Grande ha vuelto a pasar por el programa de su gran amigo Jimmy Fallon para presentar su nuevo single 'No Tears Left To Cry' . Como es habitual cuando visita el show, Jimmy le ha hecho jugar al 'Musical Genre Challenge' , donde ha interpretado 'Humble' de Kendrick Lamar como si fuese la cantante de Evanescence . ¡No te lo pierdas!

Ariana Grande interpretando 'Humble' al estilo Evanescence / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Ariana Grande ha sido la última invitada de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde ha presentado en directo por primera vez su nuevo single 'No Tears Left To Cry'.

Pero como es habitual cada vez que Ariana Grande y Jimmy Fallon se unen, han protagonizado momentos de lo más divertidos durante el programa. En esta ocasión el presentador le ha hecho jugar al 'Musical Genre Challenge', en el que aparece el título de una canción conocida y el género en el que tiene que ser interpretada.

El reto lo empezó Fallon, que le tocó cantar 'Shape Of You' de Ed Sheeran a ritmo de ska, pero a Ariana no se lo puso mucho más fácil. La artista tenía que interpretar 'Humble', el éxito de Kendrick Lamar, en Goth Rock, a lo que ella decidió hacerlo al "estilo Evanescence". ¡Y le salió genial!

Esta no es la primera vez que Ariana canta canciones de otros artistas en el programa. En 2015 imitó a la perfección a Britney Spears, Christina Aguilera o Celine Dion.