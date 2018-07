Así están los actores de Dawson Crece 20 años después del estreno de la serie

Dawson era James Van Der Beek

El joven Dawson Leery soñaba con convertirse en director de cine mientras sufría las aventuras y desventuras de cualquier adolescente enamoradizo. Después se que terminase la serie, lo hemos podido ver en pequeños papeles en televisión, como en 'Cómo conocí a vuestra madre', 'CSI', o 'What Would Diplo Do'.

Joey era Katie Holmes

En la serie, Katie Holmes daba vida a una jovencita responsable, tímida e inteligente. Sus dudas amorosas adolescentes provocaron que los fans se dividiesen entre los que apostaban por su historia con Dawson y los que la querían ver con Pacey, interpretado por Joshua Jackson. En la vida real, Joshua Jackson y Katie Holmes mantuvieron un romance durante las dos primeras temporadas. Su primera gran película tras el final de 'Dawson crece' fue 'Batman Begins' y a partir de ahí la hemos visto tanto en cine como en la pequeña pantalla.

Jen era Michelle Williams

Jen era la vecina "rarita" de Dawson y nadie se esperaba su trágico final en la serie. Ha sido una de las actrices que más reconocimiento ha cosechado en la industria tras el fin de la serie. La hemos visto en películas como 'Brokeback Mountain', 'Mi semana con Marilyn' o 'Manchester by the Sea'. Ha estado cuatro veces nominada a los Premios Óscar. Tuvo una hija con el actor Heath Ledger, que falleció en el año 2008 tras una sobredosis de medicamentos.

Pacey era Joshua Jackson

Pacey era el mejor amigo de Dawson, un chico algo conflictivo que tenía problemas en la escuela. Su carrera, al igual que la del resto de personajes, despegó a raíz del estreno de la serie. A partir de ahí, lo hemos visto en películas como 'Oceans Eleven' o 'The Skulls'. En la televisión, ha participado en la serie 'The Affair'.

Jack era Kerr Smith

En la segunda temporada de la serie apareció Jack, un personaje homosexual que protagonizó el primer beso gay masculino emitido en prime time en una gran cadena de televisión en Estados Unidos. En la gran pantalla lo hemos visto en la película 'Destino Final' y en televisión ha participado en series como 'NCIS', 'The Fosters' y 'Agents of S.H.I.E.l.D'.