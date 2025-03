Así ha sido la agotadora prueba final de Gotzon Mantuliz, el ganador de 'El Desafío 5'

No hay más que hablar: ¡Gotzon Mantuliz es el ganador de El Desafio 5!

El diseñador, modelo y apasionado del deporte de 36 años se ha alzado con la victoria en la quinta edición del programa de Antena 3 después de mantenerse como líder en la clasificación general durante todas las galas. Era el favorito del público y, finalmente, lo ha sido también del jurado formado por Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura.

Gotzon Mantuliz se proclamó finalista en la primera semifinal, mientras en la segunda se conoció a sus tres compañeras de competición: Susi Caramelo, Victoria de Marichalar y Lola Lolita. Al final, el vizcaíno se ha impuesto al resto por su buen hacer con su prueba acrobática "Cuarteto extremo" de la Gran Final.

"Es agotador verte. Has empezado ya destrozado", le ha comentado Roberto Leal al terminar su desafío. "Estoy reventado. Ayer en el ensayo los brazos no me respondían mucho. He intentado descansar y he hecho lo que he podido. Estuve un par de días con mareos por alguna caída en la que me hice daño en el cuello, pero he llegado decentemente a la final", ha dicho Mantuliz, haciendo evidente su duro trabajo. "Has hecho muy bien o perfectas todas las pruebas. Eres el mejor", ha destacado Juan del Val.

A pesar de su cansancio físico, Gotzon Mantuliz ha reunido la máxima puntuación en la Gran Final al obtener 30 puntos. A ellos, se han sumado los 12 conseguidos por su compañera en el último programa: Genoveva Casanova. Así, el vizcaíno ha conseguido un total de 42 puntos que le han llevado a ganar El Desafío 5 con una puntuación total de 265 a lo largo de todo el programa.

Resultados de la Gran Final de 'El Desafío 5'

1. Gotzon Mantuliz - 30 + 12 puntos

2. Victoria de Marichalar - 18 + 9

3. Susi Caramelo - 15 + 11

4. Lola Lolita - 21 + 3

Clasificación final de 'El Desafío 5'

Finalistas

1. Gotzon Mantuliz - 265 puntos

2. Victoria de Marichalar - 227

3. Susi Caramelo - 192

4. Lola Lolita - 187

No finalistas