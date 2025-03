Susi Caramelo, de cerca: de quedar entre los últimos de 'Tu cara me suena 10' a ser finalista de 'El Desafío 5'

Susi Caramelo se ha posicionado como una de las mejores cómicas de nuestro país. Ahora parece una indispensable en los formatos televisivos, pero ella comenzó sobre el escenario en el humor.

Aunque su primer propósito no era ser humorista, la natural de Hospitalet de Llobregat acabó por moverse en círculos de stand-up hasta saltar a la televisión. Tal es su presencia en la pequeña pantalla actualmente que se ha convertido en una de las finalistas de El Desafío 5, junto a Victoria de Marichalar, Lola Lolita y Gotzon Mantuliz.

Pese al gran impacto que tiene ahora la comunicadora, su primer camino en la vida profesional estaba muy alejado de la comedia.

Sus estudios

Susi Caramelo estudió Administración y Finanzas, pero con el tiempo decidió dar clases de interpretación, puesto que ya de pequeña se había formado en ballet y en jazz. Fue un monólogo en un bar lo que desencadenó que la catalana viera que podía tener futuro en esa profesión. De hecho, se mudó a Madrid para probar suerte como humorista.

Entre todos sus hitos, destaca que la catalana popularizó el término 'pibonexia', el cual asegura que sufre: un trastorno que hace ver a la gente más guapa de lo que es debido a una adicción a los filtros en las redes sociales.

Su trayectoria televisiva

Lo que terminó de posicionarla fueron sus divertidos reportajes entrevistando a famosos en premiers, alfombras rojas y otros eventos, gracias a programas como Las que faltaban, 0 a la historia y Caramelo.

Además, la cómica brilló con su hilarante participación en Tu cara me suena 10, donde se convirtió en una de las concursantes más carismáticas y divertidas del concurso de imitaciones. En el programa, la catalana se tuvo que enfrentar a imitaciones de la talla de Katy Perry, Anitta, Paquita la del Barrio, Bad Gyal y hasta de Peppa Pig.

Sus hilarantes y entretenidas actuaciones la llevaron a quedar en quinta posición en el concurso presentado por Manel Fuentes. En su trayectoria en Antena 3 suma otro importante mérito: convertirse en colaboradora de El Hormiguero.

Ahora, a sus 44 años, ha participado en El Desafío 5 después de haber superado pruebas de vértigo como disparar con una escopeta de perdigones, tocar la melódica junto a Estopa y bailar en danza vertical.

Su vida amorosa

Además de ser una divertida figura televisiva, la cómica también hace pública su vida más personal. Durante todo El Desafío ha dejado claro que está enamorada de Juandi, el coach de apnea en el concurso, pero a lo largo de su trayectoria Susi Caramelo ha hablado sin tapujos de sus parejas pese a mantenerlas en un segundo plano.

Caramelo estuvo saliendo por un tiempo con el actor Israel Rodríguez, conocido por series como Física o Química y por cortometrajes como En malas compañías. Según describió ella misma: "Me lo ligué en un photocall y fuimos novios". Fue durante tiempos de pandemia. De hecho, la pareja pasó el confinamiento en una autocaravana. Sin embargo, fue un romance fugaz, y la propia cómica ha contado que no acabaron muy bien: "Yo soy una tía difícil también, complicada, yo no soy fácil para salir".

Otra pareja que se le conoce a la cómica es Chema, un hombre gallego que trabaja como dentista. Susi Caramelo ha conseguido consolidar una trayectoria profesional muy ligada a su vida personal, con la que también hace comedia. En pocos años la catalana se ha superado poco a poco en distintos formatos, y parece que continuará sumando éxitos a su currículum.