Bad Bunny ficha por 'Toy Story 5' como 'Pizza con Gafas de Sol'

Bad Bunny pondrá voz a uno de los nuevos personajes de Toy Story 5. Benito Antonio Martinez Ocasio realizará un cameo en la nueva entrega de la saga de Pixar junto a Buzz, Buddy y compañía y será la voz, tanto en la versión original como en la versión en español, de un nuevo personaje llamado Pizza con Gafas de Sol.

"Con un aire naturalmente cool y misterioso, Pizza con Gafas de Sol forma parte de una pequeña pero poderosa comunidad de juguetes olvidados que viven en una casita abandonada del jardín", adelanta Disney en un comunicado.

El artista puertorriqueño ganador varios premios Grammy, que tras su paso por Barcelona el día 30 de mayo dará su primer concierto de los diez que tiene programados en Madrid, suma así un nuevo título a su todavía corta filmografía. Como actor, Bad Bunny ya ha participado en Bullet Train, cinta de acción estrenada en 2022 donde coincidió con Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, la comedia de 2025 Terminagolf 2 protagonizada por Adam Sandler o Bala perdida, thriller de acción dirigido por Darren Aronofsky estrenado también el pasado año.

Lo que se sabe de 'Toy Story 5'

"Los juguetes están de vuelta. Esta vez, Buzz Lightyear, Woody, Jessie y el resto de la pandilla se enfrentan a un nuevo reto cuando conocen a Lilypad , una nueva tablet que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para Bonnie. ¿Volverá a ser lo mismo la hora de jugar?", adelanta la sinopsis oficial del filme.

Toy Story 5 está dirigida por el ganador de dos premios Oscar Andrew Stanton (WALL-E, Buscando a Nemo, Buscando a Dory), codirigida por Kenna Harris (Ciao Alberto) y producida por Lindsey Collins (Red, WALL-E, Buscando a Dory) y cuenta con una banda sonora original del ganador del Oscar Randy Newman, que vuelve a componer la música de su quinta película de Toy Story. La película se estrenará solo en cines el 17 de junio de 2026.