Bárbara Lennie: seis años con Diego Postigo, la relación con las hijas de Bimba Bosé y el secuestro de sus abuelos

Bárbara Lennie se encuentra en plena promoción de su nuevo proyecto. Después de una larga trayectoria en el mundo de la interpretación, ahora se une a Eduard Fernández para presentar uno de los estrenos más esperados del año: la película Los renglones torcidos de Dios.

Basada en la novela de Torcuato Luca de Tena, cuenta la historia de una investigadora que se interna en un psiquiátrico para investigar un caso que ha sucedido en esta institución.

El origen de su apellido 'Lennie'

Esta actriz nació en Madrid, sin embargo, se mudó siendo muy pequeña a Argentina, donde vivió allí hasta su regreso a España.

A pesar de lo que se piensa, su apellido no es artístico, tal y como lo explicó para El País: "Mi apellido es real, es escocés. Mis tatarabuelos fueron a Argentina a trabajar en el ferrocarril. Mi segundo es Holguín, colombianos, también emigrados a Argentina. Toda mi familia vive allí, menos mis padres, que vinieron aquí. Yo crecí en Buenos Aires hasta los seis años. Pero lo que me siento es muy madrileña".

La historia del secuestro de sus abuelos

Uno de los motivos por los que esta familia salió de Argentina fue para huir de la dictadura. En esta misma entrevista, reveló que tanto como su padre como su madre "estaban en contra de la dictadura militar y fueron perseguidos".

Pero es que además, contó un detalle aterrador: sus abuelos fueron secuestrados por este motivo: "Han estado secuestrados en la ESMA [Escuela Superior de Mecánica, centro de tortura de la dictadura], lo hicieron para interrogarlos por mi tía, su hija".

Una actriz con cuatro premios Goya

Después de estudiar en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, hizo su primera aparición cinematográfica en 2001 en la película Más Pena Que Gloria. En 2006, ganó su primer Goya a 'mejor actriz revelación' por Obaba.

Este fue el inicio de una larga carrera artística, ya que la actriz ha logrado obtener cuatro premios Goya (2006, dos en 2015 y uno en 2017).

Su relación con Diego Postigo y las dos hijas de Bimba Bosé

A pesar de que su vida laboral ha tenido muchas subidas y bajadas, lo cierto es que en lo sentimental ha tenido bastante suerte últimamente.

En 2016, conoció al director Diego Postigo, tres años después de que este se separase de Bimba Bosé. Sin embargo, mantuvieron su relación en secreto hasta 2017, después de que falleciera la sobrina de Miguel Bosé. La propia Bárbara lamentaba la pérdida de la ex de su novio, especialmente porque habían tenido dos hijas, Dora (13) y June (6), que se acababan de quedar huérfanas.

Diego Postigo y Bárbara Lennie // Getty Images

"Fue una tragedia terrorífica". "De esas cosas que deseas que no le pasen a nadie, ¿no? Para unas niñas, perder a su mamá es de las experiencias más duras que existen. Para mí... De repente me vi allí y me dije: 'Ostras, ¿qué está pasando?' Ha sido un viaje intensísimo", reconoció para Vanity Fair.

Así, comenzaba un duro momento para la actriz: hacerse cargo de dos jóvenes que no eran sus hijas e intentar que la vieran como a una madre. "Somos tan poco convencionales...Dora es muy mayor, entra, sale. June, una niña, con su universo", recalcó.

E incidió: "En este caso concreto, en el que ha habido tantas cosas alrededor, el drama, los duelos y los procesos de cada uno... hemos tenido que hacer un gran esfuerzo para entendernos. Eso nos ha ido conformando como familia. Hay mucho amor, si no, ¿qué necesidad?".

Bárbara Lennie y Diego Postigo esperan su primer hijo

Hace menos de un mes, Bárbara anunció que estaba embarazada de su primer hijo de Diego.

Dio una entrevista para Vein y habló sobre la importancia de la maternidad: "Lo que está claro es que la maternidad no es un deber y me parece que ojalá todas las mujeres tuviéramos derecho a ser madres, en el caso de que lo deseemos. Pero me parece que también hay límites. Tiene que ver con la idea tan básica de 'mi libertad se termina cuando invado la tuya'. Creo que no vale la explotación, no vale al abuso… hay cosas que no valen para ser madre".

Bárbara Lennie // Gtres

La feliz pareja también se ha unido en varias ocasiones en el plano profesional. La ha dirigido en varios cortos y hace pocos años, acudieron juntos al Festival de San Sebastián para presentar Hermanas, una serie para HBO dirigida por él. Ella comparte pantalla con Irene Escolar.

Sin embargo, Bárbara y Diego siempre han sido bastante discretos con su relación y no han desvelado demasiados detalles sobre la pareja.