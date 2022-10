Barbara Lennie, sobre 'Los renglones torcidos de Dios': "No hace tanto se hacían atrocidades con los enfermos mentales"

Empezamos la semana en Cuerpos especiales desplegando la alfombra roja para recibir a la gran Barbara Lennie, que viene a presentar la nueva película de Atresmedia Los renglones torcidos de Dios.

Basada en la novela con el mismo nombre, en esta cinta dirigida por Oriol Paulo, Lennie da vida a Alice, una investigadora privada que simula tener una paranoia para ingresar en un centro psiquiátrico y poder recabar más pruebas del caso en el que está trabajando: la muerte de un interno en circunstancias poco claras.

Sin embargo, su estancia en el psiquiátrico superará sus expectativas y todo lo que vivirá allí pondrá en duda su propia cordura.

Sin revelarnos muchos detalles sobre la película para no hacer spoilers, Barbara le da importancia al momento en el que ocurre la historia: "Pasa en 1979, un momento en el que está cambiando la psiquiatría, está intentando ser moderna y se dan cuenta de que torturar a los enfermos no funciona. En ese sentido me ha hecho pensar que no hace tanto tiempo era atroz como se trataba a los enfermos mentales".

Sobre la interpretación de Alice, Barbara explica que fue su propia madre, que trabaja en la salud mental, la que le hizo un mapa de lo que le podía estar ocurriendo a su personaje.

Por otro lado, Barbara Lennie se encuentra promocionando esta película embarazada de 37 semanas. Eva Soriano ha querido saber si tiene algún antojo y la intérprete confiesa que "los hidratos siempre vienen bien". Sobre si le da desarrollado algún super poder, asegura que el olfato.