¿Una canción pegadiza y un unicornio violeta? Todo lo que se conoce de la participación de Taylor Swift en 'Toy Story 5'

Dos de los presentadores del programa de Reino Unido Capital Breakfast, Jordan North y Sian Welby, hacen cameo de voz en la película Toy Story 5, en la que también participa Taylor Swift. Y los comunicadores han compartido detalles del rol de la superestrella en la producción de Pixar.

Como participantes de la versión de Reino Unido del filme los presentadores tuvieron la oportunidad de asistir a una proyección exclusiva de la película, y ahora han intentado atar cabos de cuándo suena el tema de Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Bueno, recordando... Hay una parte donde Jessie, la muñeca vaquera, es la protagonista principal, ¿no? La abandonan y esta [película] es la historia de Jessie. Y recuerdo una canción que pensé: "Me pregunto si la canto porque destaca, porque todo es de Randy Newman, ¿no?", ha contado Sian Welby, dejando caer que el tema es muy pegadizo y que, efectivamente, podría ser el de Taylor Swift.

Ante el 'despertar' también de su compañero, ambos dieron con la escena en la que aparece la canción, sin hacer mucho spoiler. "Es cuando están en la casa de Blaze", aseguran.

La presentadora no tuvo la oportunidad de escuchar la canción completa de Taylor Swift al final de la película, porque no se fijó en los créditos pese a salir ella "en ellos".

Lasp istas sobre el personaje de Taylor Swift

Además, en Toy Story 5 Taylor Swift tiene su propio personaje, y los comunicadores han intentado descifrar cuál es: los protagonistas cabalgan en un Pegaso fabuloso de color morado, y Welby cree que ese podría ser el personaje al que interpretaría la cantante.

Sin embargo, al no conocer de antemano que Taylor Swift participaba en la película, ninguno de ellos relacionó a la artista ni en voz ni en personaje cuando asistieron al visionado del filme.