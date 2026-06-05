A qué artistas imitan en la Gala 8 de 'Tu cara me suena 13'

Tu cara me suena 13 celebra este viernes la Gala 8 con nuevas y emocionantes imitaciones. Los concursantes tienen que enfrentarse a nuevos artistas para sumar los máximos puntos posibles del jurado y del público, pero para triunfar deben haber trabajado mucho la voz y los movimientos de los cantantes a los que imitan.

La semana pasada, el pulsador estuvo especialmente divertido. Fue la primera vez que apareció la casilla 'Trae a tu mascota'. Le salió a Paula Koops, que se puso eufórica por poder llevar al programa a su perra Trufa. Sin embargo, a Cristina Castaño le salió el 'Te lo robo' y finalmente es ella quien imita a Cher con su chihuahua Sally. Por su parte, Paula volvió a pulsar y se quedó satisfecha con Raye.

Además, Aníbal Gómez y María Parrado tienen que invitar esta noche a un amigo cada uno: el humorista para imitar a Parchís y la cantante para hacer de Meghan Trainor y John Legend. ¡Y Jesulín de Ubrique tiene que cambiar de género para cantar por la mexicana Daniela Romo!

Por lo demás, Leonor Lavado tiene que convertirse en la mexicana Patricia Manterola, Sole Giménez en Rosana, J Kbello en Ricky Martin y Martín Savi en el cantante principal del grupo de rock Survivor.

Las imitaciones de la Gala 8