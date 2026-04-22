¿Habrá secuela de 'Michael'? Las pistas sobre una segunda parte del biopic de Michael Jackson

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Michael llega a los cines este 22 de abril bajo una incógnita: ¿tendrá segunda parte? La película, dirigida por Antoine Fuqua, narra la historia de 'el rey del pop' desde sus inicios en 1966 hasta su estrellato en 1988, tras el lanzamiento de Bad. Pero ¿qué pasa con la historia de Michael Jackson hasta su muerte en 2009?

El biopic deja en el aire más de dos décadas de la historia del artista, algo que ha generado numerosos rumores sobre una posible secuela. Lo cierto es que el propio largometraje zanja esta incógnita y, aparentemente, confirma una segunda parte de Michael. Al terminar la película, aparece en pantalla un letrero que dice: "His story continues" —"Su historia continúa", en español—. Acto seguido, comienzan los créditos finales.

"His story continues"

Previamente, desde la compañía de producción Lionsgate dejaron abierta la posibilidad de una secuela: "Aunque todavía no estamos listos para confirmar planes para una segunda película, puedo decirte que el equipo creativo está trabajando intensamente para asegurarse de que estemos en condiciones de ofrecer más de Michael poco después de estrenar la primera película", dijo Adam Fogelson, según recoge Deadline.

Tal y como apunta Variety, el montaje original de Michael duraba más de tres horas y media, mientras que el resultado final dura dos horas y siete minutos. Por eso, el productor Graham King dejó caer que podría haber dos partes. "Lionsgate y Universal creen que hay material suficiente para, al menos, una película más. Los estudios sugieren que aproximadamente el 30 % del material descartado de Michael podría reutilizarse para posibles secuelas", explica el portal.

Todo lo que queda por contar

Michael termina con una escena del Bad World Tour (1987-1989), por lo que aún quedan dos giras de conciertos por contar: Dangerous World Tour (1992-1993) y HIStory World Tour (1996-1997). Con los álbumes ocurre lo mismo. En el final del biopic, Michael Jackson acababa de publicar Bad (1987), pero hasta su muerte en 2009 publicó tres discos más: Dangerous (1991), HIStory: Past, Present and Future, Book I (1995) e Invincible (2001). También faltan detalles sobre su cambio de apariencia y toda su vida personal con dos matrimonios y tres hijos.

A todo esto, hay que sumarle la acusación que recibió Michael Jackson en 1993 por abuso sexual infantil. El tercer acto de la película tenía previsto abordar las consecuencias de esta polémica, algo que finalmente fue descartado por problemas legales: "Los abogados del patrimonio de Jackson se percataron de que existía una cláusula en un acuerdo con uno de los acusadores del cantante, Jordan Chandler, que prohibía su representación o mención en cualquier película", apunta Variety.

Esto provocó que el equipo de la película tuviera que organizar 22 días de rodaje adicionales. Además, hubo que retrasar la fecha de estreno, prevista originalmente para el 18 de abril de 2025. "Aún no está claro cómo las futuras películas abordarían las batallas legales y las acusaciones de abuso que marcaron gran parte de los últimos años de Jackson", explica Variety. Según Graham King, faltaría por contar los últimos discos del cantante, la historia del rancho Neverland y su amor por los animales.