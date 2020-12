FoQ: El Reencuentro: "Teníamos que reconciliarnos y ahora es el momento de reencontrarnos y volver a amarnos”

El próximo 27 de diciembre por fin podremos disfrutar de 'FoQ: El Reencuentro' en Atresplayer Premium, un especial de dos capítulos de 50 minutos cada uno donde podremos ver cómo han evolucionado las vidas de los protagonistas de la inolvidable serie una década después.

Con la boda de Yoli (Andrea Duro) y Oriol (José Lamuño) como motivo del reencuentro, profesores y alumnos del Zurbarán vuelven a verse las caras y a enfrentarse a sus historias pasadas... O no tan pasadas.

Porque tal como hemos podido ver en el tráiler de la miniserie, los sentimientos afloran en cada escena: "Con 'FoQ: El Reencuentro' los espectadores van a reír, van a llorar, van a disfrutar y van a recordar cosas que les van a poner los pelos de punta", explica Sonia Martínez, directora editorial de Buendía Estudios.

Y no solo los espectadores, los propios actores no han podido evitar emocionarse al ver el tráiler de este especial, y es que Física o Química no solo ha marcado sus carreras profesionales, también ha marcado sus vidas: "Nos dio mucho a nivel profesional pero sobre todo a nivel personal. Creamos una familia y después de 10 años seguimos siendo esa familia. Los veo y siento como si no hubiese pasado el tiempo en estos 10 años", explica una emocionada Andrea Duro.

UN TRÁILER DE LO MÁS EMOCIONANTE

.

Yoli, que le ha ido genial en el mundo de los supermercados en estos últimos 10 años, va a celebrar su boda con Oriol, cardiocirujano pediátrico, por todo lo alto. Y por supuesto en este bodorrio no podían faltar sus amigos del cole, que no dudan en acudir a la celebración.

¡Y es en este reencuentro se reabren tramas que no podemos esperar a que llegue el 27 de diciembre para saber cómo se resuelven! Por un lado vemos como vuelven a verse Yoli y Cabano, donde parece que todavía queda algo de lo que los unió en el pasado. Hasta el punto en el que vemos a Oriol preguntarle si es con él con quien se quiere casar.

También vemos a Paula y Gorka discutiendo mientras ella le grita "'¡Ni me dejas estar sola, ni me dejas estar en familia!". Gorka también protagoniza una pelea monumental con Cabano, en la que media Adrián con un emotivo discurso: "Mirad a vuestro alrededor. Aquí están vuestras primeras veces. El tío con el que os distéis vuestro primer beso, la tía con la que echasteis vuestro primer polvo. El puto primer 'te quiero' de vuestra puta vida. ¿Y ahora os tenéis delante y os liais a ostias?"

UN EMOTIVO REENCUENTRO PARA LOS ACTORES

.

Si hay algo en lo que coincide todo el reparto de 'FoQ: El Reencuentro' es que este regreso ha sido un verdadero regalo. Volver a ponerse en la piel de los primeros personajes que interpretaron en sus carreras les ha hecho revivir muchas cosas, también a nivel personal.

"Es un regalo para todos sobre todo este año que todo se paró. Que de repente te llamen y te digan que vas a volver a actuar y encima en la serie donde empezaste, es genial", explica Angy Fernández, Paula en la ficción.

Y es que a pesar de que haya pasado una década, los actores han formado una familia. A la pregunta sobre si durante todos estos años se han continuado viendo como grupo, se ha creado un pequeño revuelo.

"No ha sido fácil vernos en grupo porque todos tenemos cosas, tanto profesionales como personales. Hay muchos egos, y hay muchas cosas que te separan y otras que te pueden acercar", confiesa muy sincero Maxi Iglesias, y añade: "Se ha intentado y a veces no se ha intentado. A veces no ha habido ningún interés".

Ante este comentario Angy Fernández se ha apresurado en matizar que eso no era verdad, que ellos si que se llaman, mientras Ana Milán bromea: "Cinco días tardaste en contestar mi último WhatsApp, no es que no nos llamemos, es que se te olvida".

Por su parte, Adam Jezierski (Gorka) explica que esto también ha sido debido al gran fenómeno que supuso Física o Química en su momento, que han tenido que aprender a gestionarlo: "De alguna manera había que reconciliarse, aunque esta palabra tenga una connotación negativa. Todos hemos recibido llamadas de noche de gente de fiesta cantándonos 'Física o Química' en la discoteca. "es física o química" son las cuatro palabras que más escuchamos en ese tiempo. Había que reconciliarse y ahora era el momento de reencontrarnos y volver a amarnos"

Por último, Blanca Romero (Irene) da la explicación a todos estos altos y bajos en las relaciones personales durante estos años: "Somos una familia de verdad, las familias de verdad tampoco se reúnen todos los días. Por eso existe la navidad", ríe.

FOQ: UN ANTES Y UN DESPUÉS EN TELEVISIÓN

.

Si hay algo que consiguió Física o Química es marcar un antes y un después en la televisión y en la forma en la que se trataban los temas que preocupaban a los más jóvenes.

"Si algo tiene esta serie es verdad. Yo hace 10 años era un adolescente perdido que no tenia clara mi orientación sexual y la fui descubriendo a medida que evolucionaba la serie y mi personaje", explica Javier Calvo, quien daba vida a Fer.

"Contamos verdades, contamos cosas que la gente no se atreve a contar y son cosas que pasan cada día. Toda aquella gente que se sintió identificada en su momento, 10 años después se van a volver a sentir identificados", asegura Sandra Blázquez, quien interpretó a la polémica Alma.

A pesar de que la emisión de los primeros capítulos generó una gran polémica por la forma en la que se trataban los temas, Sonia Martínez explica que también tuvo un fuerte impacto positivo: "Hubo mucha polémica con alguna asociación, pero también hubieron muchos colegios que nos pidieron que les mandásemos un capítulo concreto porque querían hacer una charla con sus alumnos de algún tema que habíamos tratado".

EL REGRESO DE FER Y LA AUSENCIA DE RUTH

.

Una de las grandes sorpresas de 'FoQ: El Reencuentro' es volver a ver a Fer, el personaje interpretado por Javier Calvo que falleció de un disparo en el pecho.

"Creo que es perfecto la forma en la que Fer ha vuelto al reencuentro", explica Javier Calvo sin querer desvelar nada más, volviéndose a poner frente a la cámara 10 años después.

Por otro lado, una de las grandes ausentes de este reencuentro de Úrsula Corberó, quien dio vida a Ruth. Montse García, directora de Ficción de Atresmedia TV, explica que la ausencia de la actriz se debe simplemente por un problema de incompatibilidad de agendas, pero que "la esencia de Ruth está muy presente en estos dos capítulos".

💥 Recuerda, no te pierdas el estreno de FoQ: El Reencuentro el próximo 27 de diciembre en Atresplayer Premium.