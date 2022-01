Chris Noth, eliminado de la secuela de 'Sexo en Nueva York' tras las acusaciones de abuso sexual

Hace unas semanas, el actor Chris Noth , conocido por su papel de Mr. Big en Sexo en Nueva York , fue acusado por varias mujeres de abuso sexual . Aunque el plan original era que el intérprete regresara para el episodio final de And Just Like That , ahora HBO Max ha decidido eliminarlo .

Las últimas semanas han sido algo moviditas para los fans de Sexo en Nueva York. Y es que, coincidiendo con el estreno de And Just Like That, la secuela de la mítica serie de HBO, comenzaron a llegar las primeras acusaciones hacia el actor Chris Noth, conocido por su papel de Mr. Big.

Durante las últimas semanas, el actor estadounidense, que interpretaba al interés amoroso (y más tarde, pareja) de la protagonista, Carrie Bradshaw, ha sido acusado de abuso sexual por varias mujeres. Primero fueron dos mujeres, que utilizaron pseudónimos para no revelar su identidad, las que denunciaron los hechos sucedidos entre 2004 y 2005 y, más tarde, se fueron sumando nuevos testimonios de otras supuestas víctimas de Noth.

A raíz de estas duras acusaciones de abuso sexual, el actor fue despedido de la serie The Equalizer, donde tenía un papel muy relevante para la trama. Sin embargo, esta no ha sido la única mala noticia para Chris Noth: ahora HBO Max también ha decidido eliminar al actor del episodio final de la secuela de Sexo en Nueva York.

A partir de aquí, este artículo contiene spoilers:

.

.

.

Esta nueva entrega, que sigue girando en torno a la vida de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) y sus inseparables amigas, nos sorprendió en el primer episodio con la muerte del mítico personaje de Chris Noth, el galán Mr. Big, con el que la protagonista ya había afianzado su matrimonio.

Sarah Jessica Parker y Chris Noth en 'And Just Like That' // HBO

Sin embargo, a pesar de su marcha, lo cierto es que la serie nos aguardaba sorpresas con el personaje, pues su trágico adiós no debía ser su última escena... hasta ahora. Aunque el plan era que el propio Mr. Big volviera a aparecer en una fantasía durante la visita de Carrie a París para esparcir las cenizas de su pareja en el Puente de las Artes, lo cierto es que parece que finalmente esto no sucederá.

Desde TVLine aseguran que el equipo de la serie acabó concluyendo, tras las acusaciones de abuso sexual por parte del actor, que esta escena no era tan relevante para el desarrollo de la serie como para incluirlo en el episodio. Han destacado que, a pesar de que el final no estaba completamente cerrado, parece que los testimonios de las supuestas víctimas de Noth no habrían ayudado a que el personaje de Mr. Big tuviera su final deseado en la serie...

Chris Noth y Sarah Jessica Parker en el rodaje de 'And Just Like That' // GTRES

Parece que la decisión podrían haberla tomado de forma conjunta el principal equipo detrás de las cámaras, entre quienes se incluye al showrunner Michael Patrick King y las actrices Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, productoras ejecutivas de la serie de HBO Max.

Un revés para Chris Noth: adiós a su carrera

Tras la difusión de estas acusaciones, el intérprete se ha defendido, asegurando que estas afirmaciones son "categóricamente falsas". Según el propio Noth ha revelado a Hollywood Reporter, él no agredió a ninguna mujer. "Es difícil no cuestionar el momento en que estas historias salen a la luz. No sé con certeza por qué están saliendo a la luz ahora, pero sí sé esto: No agredí a estas mujeres", comentó.

Sin embargo, la negación del actor para poco ha servido. De hecho, desde la aparición de los primeros testimonios, se ha retirado el anuncio que había rodado para Peloton, la agencia A3 Artists ha dejado de representarle, se le ha despedido de la serie The Equalizer y ha visto como caía un acuerdo para vender su empresa de tequila Ambhar.