Chris Noth, acusado de agresión sexual por una cuarta mujer: "Me dijo que si lo contaba arruinaría mi carrera"

El pasado 16 de diciembre dos mujeres revelaron a The Holywood Reporter que habían sido víctimas de agresión sexual por parte de Chris Noth. El actor, que dio vida a Mr. Big en Sexo en Nueva York, está actualmente promocionando su secuela, And Just Like That.

Ambas mujeres, que no se conocen entre sí, utilizaron pseudónimos para no revelar su identidad. La primera denunciante se hace llamar Zoe y aunque ahora tiene 40 años, ha explicado que los hechos ocurrieron en 2004, cuando tenía 22. La segunda, Lily, ha cumplido 31, pero el suceso ocurrió en 2015 cuando tenía 25 años.

Poco después de los testimonios de Zoe y Lily, una tercera mujer aseguró que también había sido víctima de una agresión sexual por parte del actor en 2010, cuando ella trabajaba en un bar de copas de Nueva York.

A toda esta polémica se le añadió la noticia de que la modelo Beverly Johnson, que mantuvo una relación con Noth entre 1990 y 1995, pidió una orden de alejamiento cuando rompieron.

Una cuarta mujer, víctima de Chris Noth

Ahora, la cantante Lisa Gentile también ha acusado a Chris Noth de agredirla sexualmente. Lo ha hecho a través de una conferencia de prensa a la que acudió junto a su abogada, Gloria Allred.

Leslie ha explicado que ella y el actor se conocieron en 1998 tras coincidir en el restaurante Da Marino en Nueva York. La artista ha explicado que cuando se encontraban en el local, solían hablaban de vez principalmente de música y eventos artísticos.

Cuatro años más tarde, en 2002, fue cuando se produjo el lamentable suceso. Gentile ha explicado que, como de costumbre, se encontró al actor en Da Marino y estuvieron charlando junto a otros amigos.

"Alrededor de la medianoche, me estaba preparando para irme. Chris me ofreció llevarme a casa y le dije: 'Está bien'. Cuando llegamos a mi apartamento, me preguntó si podía subir. Le dije que no tenía nada que ofrecerle de beber y me dijo: 'Está bien'. Solo quería ver dónde vivía", ha empezado relatando.

"Subió las escaleras. Entramos y fuimos a la cocina. Quería ver el resto del apartamento, pero no se lo mostré porque mis compañeros de piso estaban durmiendo. Él usó el baño y encontré un poco de vino y le serví una copa", ha continuado.

En ese momento fue cuando se produjo la agresión. Lesie ha explicado que Chris empezó a besarla "de inmediato" y que le "empujó a la fuerza" hacia él. "Enseguida me sentí incómoda. Luego se puso más agresivo y colocó ambas manos en mis pechos y comenzó a apretarlos muy fuerte sobre mi camisa. Rápidamente se metió debajo de mi camisa y comenzó a apretarlos aún más fuerte sobre mi sujetador con sus dedos agarrándolos expuestos. Luego empujó mi sostén hacia arriba con ambas manos", ha añadido.

Gentile ha confesado, entre lágrimas, que intentó detenerlo agarrando las manos del actor con las suyas: "Luego me obligó a levantarle la camisa exponiendo su vientre, y después, aún más fuerte, empujó mis manos hacia su pene. Finalmente me las arreglé para apartarlo, escapar de su agarre y gritar 'No, no quiero esto'. Se enfadó mucho y comenzó a gritar y a llamarme provocadora y zorra. Salió furioso de mi piso".

La cantante explica que al día siguiente el actor la llamó y le amenazó: "Me advirtió que si le contaba a un alma lo que sucedió la noche anterior arruinaría mi carrera, que nunca volvería a cantar y que me pondría en la lista negra del negocio. Me colgó y llamé de inmediato a mi madre y mi padre llorando".