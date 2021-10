El creador de 'El juego del calamar' explica el cambio de look del jugador 456 // Netflix

A estas alturas no hace falta decir que l juego del calamar es sin duda la serie más exitosa de 2021. Tras batir el récord como la serie más vista en la historia de Netflix, son muchos los usuarios que han vuelto a ver los nueve capítulos para prestar atención en algunos detalles que a simple vista pasaron desapercibido.

Una muestra de ello es lo que ocultan las paredes del dormitorio, o cómo la serie nos desveló cómo morirían los principales personajes antes de que ocurriera. Por supuesto, también han surgido teorías que no tienen una explicación tan exacta, como el significado del círculo, el triángulo y el cuadrado, que más allá de indicar la jerarquía del ejército que controla el juego, se han viralizado otras suposiciones.

Ahora, el propio creador ha desvelado algo que aparentemente creíamos que no tenía ninguna explicación concreta: el cambio de look del protagonista, Seong Gi-hun.

***ALERTA SPOILERS***

Si durante estas últimas semanas has estado perdido en una isla desierta sin acceso a Internet, es probable que seas de las pocas personas que todavía no hayan visto la serie. En ese caso, vuelve a esta noticia cuando la hayas visto hasta el final para que no te desvelemos ningún spoiler.

Si por el contrario la viste y has quedado fascinado con la ficción sucoreana, seguramente te habrá sorprendido que el cambio de peinado que experimenta Seong Gi-hun, el jugador 456 interpretado por Lee Jung-jae.

Cuando regresa a su ciudad tras ganar el juego y embolsarse una gran cantidad de dinero, Gi-hun descubre que su madre —que estaba enferma y era el principal motivo por el que había vuelto al juego— ha fallecido. En ese momento Gi-hun continúa con un estilo de vida de lo más austero en la que no gasta absolutamente nada del premio y su aspecto empieza a ser algo desaliñado con el pelo más largo y bigote.

Pero cuando descubre que Oh Il-nam, el jugador número uno, está vivo y que era el líder del juego, su actitud cambia y decide cortarse el pelo y teñirlo de un rojo intenso. Cuando está de camino al aeropuerto para viajar a Estados Unidos para ver a su hija, Gi-hun se llena de ira y decide darse la vuelta para ¿vengarse? ¿ir a buscar a alguien? Ahí queda la incógnita abierta a una posible segunda temporada que ni el propio creador de la serie sabe todavía si sucederá.

El actor Lee Jung-jae tras teñirse el pelo en 'El juego del calamar' // Netflix

Lo que sí sabe es el motivo por el que Gi-hun opta por ese llamativo cambio de look. "Me imaginé siendo él y pensé: '¿Cuál es el color que nunca elegirías para teñir tu cabello?!, ha explicado Hwang Dong-hyuk, creador de la serie, en una entrevista para Zapzee.

"Entonces llegué a la conclusión de que Gi-hun nunca se teñiría el pelo de rojo. Sería lo más loco que pudiera hacer". También admitió que el pelo rojo en llamas realmente mostraba la "ira interior" de Gi-Hun y la rabia hacia los organizadores del evento.