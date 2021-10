El juego del calamar: lo que ocultan las paredes del dormitorio que has pasado por alto

El juego del calamar se está convirtiendo en una de las series con mayor éxito en streaming. Por ello, muchos usuarios han analizado plano a plano la ficción buscando detalles o pistas que habían pasado inadvertidas y han encontrado una muy importante en las paredes del dormitorio . ¡No sigas leyendo si no la has terminado!

El juego del calamar es la serie del momento. Millones de espectadores en todo el mundo se han enganchado a los perversos juegos infantiles a los que tienen que enfrentarse los jugadores.

Ambientada en la ciudad de Seúl, en Corea del Sur, cientos de personas con diferentes problemas en sus vidas reciben una invitación para participar en una misteriosa competición a cambio de una sustanciosa cantidad de dinero. A partir de aquí todo se vuelve cada vez más oscuro donde los personajes se guían por el más puro instinto de supervivencia.

***ADVERTENCIA: SPOILERS***

Si todavía no has empezado la serie o no la has terminado de ver, te recomendamos que no sigas leyendo este artículo, ya que inevitablemente encontrarás varios spoilers que pueden estropearte la historia.

El juego del calamar // Netflix

Si has decidido continuar leyendo, sabrás que los 456 jugadores iniciales se tienen que enfrentar a una serie de juegos infantiles. Solo los finalistas llegan al sexto y último juego y optan al premio final 45,6 billones de wons, la moneda coreana.

La gran obsesión de los participantes es averiguar cuál será el siguiente juego, para saber con quién formar equipo o en qué orden participar para tener más ventaja respecto a sus competidores. Una obsesión que tenían al alcance de sus propios ojos, tal como han averiguado los usuarios más observadores.

A medida que se van eliminando los participantes, sus camas desparecen del enorme dormitorio donde están todo el tiempo que no están realizando las pruebas. A medida que se va vaciando, se van viendo unas figuras en las paredes que, ya en el último episodio cuando quedan tres finalistas, se puede observar con claridad de qué se trata.

El juego del calamar // Netflix

Efectivamente, los dibujos de las paredes indican los seis juegos a los que debían enfrentarse los jugadores: Luz roja, luz verde; la galleta de azúcar, la cuerda, las canicas, el puente de cristal y el juego del calamar.

Una valiosa pista que pasó inadvertida tanto para los propios participantes como para la mayoría de espectadores, tal como han manifestado en redes sociales.

"¿Me estáis diciendo que ninguna de las 456 personas se dio cuenta de que los juegos estaban en la pared en todo momento?"

"Los juegos estaban en la pared pero las camas los tapaban".

"SPOILER: Los juegos siempre estuvieron en las paredes".