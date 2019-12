Cristina Pedroche sobre su vestido de las Campanadas: "Quiero provocar sensaciones, para bien o para mal"

'Get This Right', o 'Hacer esto bien' en español, es una de las canciones compuestas para la banda sonora de 'Frozen 2' pero que finalmente no han formado parte de la secuela. El tema, interpretado Jonathan Groff y Kristen Bell, tenía que formar parte de una escena de Kristoff explicando sus sentimientos para pedirle matrimonio a Anna, y daba mucho más sentido a su historia de amor.

