Cristina Saavedra, presentadora de LaSexta, sufre un atropello cuando cruzaba un paso de peatones

"A quienes me socorrieron el sábado, en la calle, en Sada. No pude darles las gracias como merecían. No los conozco, así que ojalá vean esto: GRACIAS infinitas. Un coche me atropelló cuando cruzaba un paso de peatones con mi sobrino. Él está bien.Yo lo estaré pronto ;)) #PuraVida", con este mensaje Cristina Saavedra quería agradecer la hospitalidad de sus vecinos gallegos cuando sufrió un atropello el pasado sábado.

Tal como indica en su tuit, la presentadora de las noticias de las 20.00h de LaSexta, estaba cruzando por un paso de peatones acompañada de su sobrino cuando se produjo el accidente. Mientras que el menor salió ileso, Cristina sufrió un golpe en la cabeza, del que se está recuperando favorablemente.

Saavedra se unió a Antena 3 en 2010 con el programa Ahora, y desde 2006 se incorporó al equipo de LaSexta Noticias.