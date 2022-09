El crítico consejo de moda de Josie a un concursante en 'Veo cómo cantas'

Como todos sabemos, Josie es un gurú de la moda y fashion victim que no soporta ver algo pasado de moda. El diseñador, que es ayudante en el programa Veo cómo cantas, no ha podido dejar pasar por alto el estilismo de uno de los concursantes.

Josie se ha atrevido a comentar sobre la vestimenta del concursante que se ha presentado como "el asesor de imagen": ¿Pero no te da pereza una blusa estampada después de tantos años? O sea ¿en qué año estamos?", comentaba en voz alta, añadiendo un "color block" por favor.

Finalmente Josie se ha dirigido al asesor de imagen cuando ha tenido oportunidad y le ha preguntado: "¿Tú no estas cansados de las blusas estampadas?", a lo que el asesor, muy seguro de su estilismo, le ha respondido: "Josie, para mí más es más siempre".

El estilista de Cristina Pedroche ha continuado explicando que esas blusas deben estar guardadas en un arcón y sacarse solo si vas a un concierto de Luis Miguel. "Hay que guardar un poco de barbecho a la blusa estampada"

Manel Fuentes no ha dudado en saltar en la defensa del concursante, señalando el nuevo estilo capilar de Josie, diciendo que parecía el mimo Marcel Marceau pero este no se ha quedado callado y se ha defendido: "¡De tres oros! He inventado el pelo trinity, yo quiero evasión. Es que si no me voy a Al Rojo vivo", concluía.