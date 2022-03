¿Cuál ha sido el reto semanal de Lorena Castell en 'El Desafío' y en que posición ha quedado?

Tras su primera y exitosa temporada, El Desafío ha vuelto a Antena 3 por la puerta grande. En esta edición, con nuevos retos y nuevos participantes, Lorena Castell se ha convertido en una de las concursantes más preparadas para hacer frente al programa y lo está demostrando desde la primera gala.

Para comenzar su paso por El Desafío por la puerta grande, la presentadora de yu Music y colaboradora de yu, No te pierdas nada ha tenido que dar rienda suelta a su lado más coordinado y bailongo para montarse una coreografía encima de una cinta de correr.

"Bailar se me da fatal. Soy una mamarracha del perreo máximo, pero muy rollo freestyle. A mí me pones una coreografía... El profesor de zumba me decía que me pusiera atrás porque despistaba al resto de gente. Además, me han puesto la dificultad de que es en una cinta caminadora", explicaba Lorena Castell, que llegó a pedir que le instalaran la cinta en su casa para poder practicar.

Lorena Castell baila en la cinta en su reto del primer programa de El Desafío. // Antena 3

La presentadora ha revelado que comenzó a entrenar la coreografía en el gimnasio y tan arriba se venía bailando que llegó a pegarle a una chica en la cara: "Le dije 'Uy perdón, que estoy entrenando'".

Su coach, Noemí, coreógrafa del número, ha explicado las numerosas dificultades de este número: "Hay que tener mucha resistencia, un abdomen hiper potente. Además, corres el riesgo de caerte de la cinta", explicaba. El reto de Lorena también era uno de los más difíciles, pues, según su entrenadora, incluso bailarines con muchos años de experiencia son incapaces de hacerlo.

Sin embargo, ha sabido salir airosa de este reto a ritmo de Uptown Funk, de Bruno Mars y Mark Ronson, y conseguir impresionar a los jueces con sus pasos de baile... ¡incluso con una voltereta sobre la cinta de correr!

¿Cuál ha sido la posición de Lorena Castell en el primer programa de 'El Desafío'?

La presentadora de yu Music y colaboradora de yu, No te pierdas nada ha dejado buenas impresiones en los jueces, que han alabado su actuación, su coreografía y, sobre todo, la actitud y el flow que Lorena ha puesto en su baile. a acabado en cuarta posición tras su difícil reto de esta semana.

Con la llegada de las votaciones, Lorena Castell ha acabado llevándose los cinco puntos por parte de cada uno de los tres jueces del jurado de El Desafío. 15 puntos son los que ha obtenido finalmente tras el recuento de las votaciones, que la han situado en la cuarta posición por el momento, tan solo por detrás de Raquel Sánchez Silva, El Monaguillo y María Pombo.

Resultados y clasificación del primer programa de El Desafío. // Antena 3

¿Cuál será el próximo reto de Lorena Castell en 'El Desafío'?

Tras superar su reto, Lorena Castell tendrá que hacer frente a un reto la próxima semana junto con Norma Duval. Y no es ni más ni menos que el duelo Eurovisión, para el que ambas participantes tendrán que aprenderse todas las letras de todas las canciones que han representado a España en Eurovisión durante los últimos 60 años.