Cuánto dinero cobra Cristina Pedroche por presentar las Campanadas

Cristina Pedroche se enfrenta a su noveno año como presentadora de las Campanadas de Antena 3. Su presencia en Nochevieja se ha convertido en una tradición más de las navidades en nuestro país, como lo fue la capa de Ramón García o como lo es tararear la canción Un año más de Mecano.

La expectación por descubrir el look elegido para esa última noche del año es uno de los fenómenos televisivos de la temporada, y lo sabe bien su compañero Alberto Chicote, quien se sabe que "ella despierta el interés" y quien asegura que estar a su lado en este día es un auténtico privilegio.

Desde que en su debut en 2014 apareció con un vestido negro de encaje y transparencias, luciendo curvas y sensualidad, la colaboradora de Zapeando se ha convertido en una de las estrellas de la Navidad, admirada pero también criticada a partes iguales. De hecho, los miles de comentarios malintencionados que le hacen llegar por redes sociales han procurado a la presentadora más de un dolor de cabeza.

El último año, de hecho, se vio obligada a abandonar las redes sociales durante un tiempo. "Intento mantenerme al margen y no leer nada, siempre hay comentarios o gestos que me llegan y que me hacen sentir mal. Mal no, muy mal", aseguró la presentadora.

"Si lo hago o no lo hago, yo gano lo mismo"

Críticas por su vestido, por su actitud, por considerar que es un espectáculo machista… y hasta críticas por, supuestamente, la alta suma de dinero que cobra por ello.

Esa fue la principal polémica que la rodeó tras las Campanadas de 2020. Un rumor que corrió por redes sociales afirmaba que Pedroche había cobrado el doble que su compañero ese año. Concretamente, ella se habría embolsado 60.000 euros y él, 30.000.

Lejos de evitar la controversia, la mujer de Dabiz Muñoz no tuvo problema en aclarar esto en Zapeando, el programa de La Sexta en el que trabaja a diario. "Me parece lo más. Lo hago por esto, simplemente por eso. No lo hago por ganar ni por no ganar porque yo tengo un contrato de cadena y ya sabemos que si las hago o no las hago yo gano lo mismo, que también es importante recalcar este tema", aclaró.

Resumiendo: ella no cobra una cantidad concreta por conducir las uvas el 31 de diciembre sino que su retribución total por todo lo que haga para Atresmedia, incluyendo las Campanadas —si así lo decide la dirección— o apariciones en otros programas, galas o presentaciones, está recogida en un contrato laboral de larga duración que renovó a principios de este año.

Con esto, se pone respuesta a una de las preguntas que más personas se hacen al verla aparecer en televisión cada Fin de Año.