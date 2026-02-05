¿Cuánto dinero se lleva el ganador del bote de 'Pasapalabra'? Ranking con los premios más altos

¿Cuánto ganan los concursantes de Pasapalabra? Esa es la pregunta que nos hacemos todos mientras disfrutamos del programa de Antena 3 con Roberto Leal.

Según las normas actuales, el bote empieza con 100.000 euros y va incrementándose 6.000 cada día. Esto ha provocado que Manu y Rosa hayan alcanzado el bote más alto de la historia de Pasapalabra: 2.716.000 euros. Esta cifra rompe el récord anterior de 2.272.000 euros, conseguido por Rafa Castaño en 2023. ¿Quién lo conseguirá? ¡Esta noche lo descubrimos!

Aparte del bote, los participantes pueden acumular dinero en cada programa. Cada victoria equivale a 1.200 euros, mientras los empates dividen el motín y suponen 600 euros para cada uno. En el caso de los actuales concursantes, Manu lleva recaudados 270.600 euros y Rosa un total de 168.600 euros.

En resumen, los concursantes de Pasapalabra se llevan a casa lo que sean capaces de ganar cada día y, si completan El Rosco, el bote que se haya acumulado hasta ese momento.

Ranking de los botes más altos de 'Pasapalabra'

En toda la historia de Pasapalabra se han repartido 12 botes millonarios, pero las cifras varían mucho en función del dinero acumulado: