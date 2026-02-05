¿Cuánto dinero se lleva el ganador del bote de 'Pasapalabra'? Ranking con los premios más altos
Pasapalabra comenzó su emisión en el año 2000, y desde entonces ha entregado un total de 64 botes. De ellos, solo 12 superan el millón, incluyendo la histórica cifra de Manu o Rosa.
¿Cuánto ganan los concursantes de Pasapalabra? Esa es la pregunta que nos hacemos todos mientras disfrutamos del programa de Antena 3 con Roberto Leal.
Según las normas actuales, el bote empieza con 100.000 euros y va incrementándose 6.000 cada día. Esto ha provocado que Manu y Rosa hayan alcanzado el bote más alto de la historia de Pasapalabra: 2.716.000 euros. Esta cifra rompe el récord anterior de 2.272.000 euros, conseguido por Rafa Castaño en 2023. ¿Quién lo conseguirá? ¡Esta noche lo descubrimos!
Aparte del bote, los participantes pueden acumular dinero en cada programa. Cada victoria equivale a 1.200 euros, mientras los empates dividen el motín y suponen 600 euros para cada uno. En el caso de los actuales concursantes, Manu lleva recaudados 270.600 euros y Rosa un total de 168.600 euros.
En resumen, los concursantes de Pasapalabra se llevan a casa lo que sean capaces de ganar cada día y, si completan El Rosco, el bote que se haya acumulado hasta ese momento.
Ranking de los botes más altos de 'Pasapalabra'
En toda la historia de Pasapalabra se han repartido 12 botes millonarios, pero las cifras varían mucho en función del dinero acumulado:
- Manu Pascual o Rosa Rodríguez (2026): 2.716.000 euros
- Rafa Castaño (2023): 2.272.000 euros
- Eduardo Benito (2006): 2.190.000 euros
- David Leo García (2016): 1.866.000 euros
- Pablo Díaz (2021): 1.828.000 euros
- Óscar Díaz (2024): 1.816.000 euros
- Juan Pedro Gómez (2013): 1.674.000 euros
- Fran González (2019): 1.542.000 euros
- César Garrido (2012): 1.524.000 euros
- Paz Herrera (2014): 1.310.000 euros
- Antonio Ruiz (2017): 1.164.000 euros
- Manuel Romero (2004): 1.023.000 euros