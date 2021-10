Daniel Craig dijo 'no' a la canción de Billie Eilish para 'Sin tiempo para morir'

A veces hace falta escuchar dos veces una misma canción para que nos guste. Incluso puede pasar con un libro o una película, que parecemos detestar la primera vez y enamorarnos, perdidamente, cuando le damos una segunda oportunidad.

Ya sea por un momento personal, una situación familiar o emocional... son muchos los factores que pueden influir para que un producto guste o no, al margen de su manufactura. Quizá fue algo así lo que le ocurrió a Daniel Craig, cuando rechazó No time to die, la canción que Billie Eilish compuso para Sin tiempo para morir. La nueva entrega de la saga Bond de la que ya se puede disfrutar en cines.

Según ha explicado Stephen Lipson, productor musical de la cinta, Daniel Craig no se mostró muy emocionado con la canción presentada por Billie Eilish cuando la escuchó la primera vez. Fue solo después de que el intérprete de James Bond volviera a escuchar la canción, ahora sí, con unos buenos monitores de sonido, cuando el actor quedó prendado por la canción y su tono.

¿Por qué fui tan estúpido de amarte? ¿Fue imprudente ayudarte? ¿Por qué era tan obvio para todos los demás? Que había caído en una mentira. Tú nunca estuviste de mi lado.

Sin tiempo para morir es la última película de Daniel Craig como Bond, tras su gran debut con Casino Royale, la floja Quantum of Solace, la gran sorpresa que supuso Skyfall y su última decepción, Spectre. ¿Tendrá una despedida a la altura?

En esta oportunidad la cinta ha estado dirigida por Cary Joji Fukunaga y tiene a Rami Malek como el villano Safin y a la espectacular Ana de Armas como Paloma.

La canción ya se había estrenado

La canción se estrenó a principios de 2020, interpretado y producido por Billie y su hermano Finneas. En el proceso de elaboración de la canción también participó un gigante del medio, como el respetado Hans Zimmer, responsable de bandas sonoras de películas como Gladiator o Dune.

El agente 007 es una leyenda en el mundo del cine, pero su origen, cómo no, se encuentra en los libros. La primera aventura del agente británico con licencia para matar la relató Ian Fleming en 1952 con Casino Royale, pero fue en el cine donde el personaje dio todo lo que tenía dentro sí para explotar y consolidar una franquicia en torno a su figura.

Desde entonces Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan han sido algunos de los nombres que han interpretado a Bond.