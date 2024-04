Daniel Diges: su puesto en Eurovisión, su mujer, sus hijos y su amistad con Miguel Lago

Daniel Diges (43) es uno de los actores más exitosos dentro del género musical tanto en España como a nivel internacional. El de Alcalá de Henares comenzó su andadura profesional en la popular serie Nada es para siempre o El club Megatrix cuando aún no había llegado a la mayoría de edad y, desde entonces, su carrera no ha hecho más que subir como la espuma, con paso por Eurovisión incluído, protagonziando shows como Charlie y la fábrica de chocolate, Los titanes. La furia de los dioses o La bella y la bestia. Aquí repasamos algunos de sus detalles más personales para acercar la figura del actor:

Su actuación en Eurovisión

El actor se presentó junto a su equipo en Oslo en el año 2010 con la idea de conquistar a los eurofans con su Algo pequeñito. La simpatía que desprende Daniel Diges, con un profuso cardado que aumentaba aún más su voluminosa melena, el alcalaíno no conisguió colarse en el top 10, pero realizó una más que digna actuación que sí que le valió para alcanzar el puesto número 15 en Eurovisión.

Un tipo familiar

Daniel Diges se muestra orgulloso de su familia cada vez que tiene ocasión. El actor, casado desde 2016 con Alejandra Ortiz-Echagüe, conoció a su mujer diez años antes de pasar por el altar de la madrileña capilla de Nuestra Señora de Begoña. El amor surgió cuando el actor, ya inmerso en el circuito de los musicales, era uno de los protagonistas del show We will rock you, donde interpretaba el papel de Galileo y Alejandra, también actriz y cantante, desempeñaba las funciones de directora artística.

Su unión fue una de las más mediáticas en su momento debido a que Alejandra es hija del empresario Carlos Ortiz-Echagüe, esposo de la actriz Verónica Mengod. La particularidad de este vínculo reside en que Alejandra es hija de una relación anterior del empresario y no tuvo constancia de su existencia hasta 2006, cuando ella tenía 22 años. La familia explicó las circunstancias del encuentro en un reportaje en Hola! en el que la compañera de Daniel Diges explicó que el papel de Verónica Mengod fue fundamental. “Verónica ha sido muy importante en esta historia. Si hubiera sido otra persona, nunca hubiésemos llegado a esta situación tan normal que tenemos”, explicó en la publicación.

Fruto de esta relación, la pareja ha tenido dos hijos: Galileo (15) y Eliot (8). Llama la atención el enorme parecido físico de Galileo con su progenitor, a quien acompaña a diversos eventos ya que también toca el piano y canta, compartiendo los característicos rizos de los que puede presumir el protagonista del musical Charlie y la Fábrica de Chocolate. En cuanto al pequeño, de quien el actor compartió con sus seguidores que convive con el autismo, se ve en la imagen del Instagram de Diges que le encanta compartir tiempo con su hermano mayor.

Su amistad con Miguel Lago

La larga trayectoria de Daniel Diges dentro del mundo del espectáculo le ha servido para conocer a decenas de artistas y afianzar lazos con ellos. Uno de ellos es el monologuista y concursante de Tu Cara Me SuenaMiguel Lago, a quien le une una buena amistad con la que compartir momentos tanto profesionales como personales.

El actor, que ya participó en una edición anterior del talent show imitando a antonio Molina, ha sido el encargado de mostrar cómo se debe llevar a cabo una actuación acorde a su recordado Algo pequeñito sobre el escenario y, para ello, no hay mejor forma de hacerlo que realizar un primer acercamiento con un té entre bastidores.

