Diplo felicita a Beatriz Luengo por su imitación de Beyoncé y ella mete la pata en la respuesta

Beatriz Luengo recibió la felicitación de Diplo , productor de Run the World (Girls) , la canción de Beyoncé que interpretó en la semifinal de Tu Cara Me Suena . Pero la artista metió la pata con su respuesta, dijo que era el creador de todo el último disco de Justin Bieber y solamente ha trabajado en un tema del canadiense.

Tras su imitación a Beyoncé, con la que se clasificó como una de las finalistas de esta edición de Tu Cara Me Suena, Beatriz Luengo recibió un mensaje de Diplo, el productor de la canción que interpretó, Run the World (Girls).

Diplo, que ha producido temas para grandes artistas como Bruno Mars, Madonna o Britney Spears, formó parte de Jack Ü junto a Skrillex y también de Major Lazer, la banda que fusiona el reggae con el dancehall y el moombahton. El artista quiso felicitar a Beatriz Luengo a través de un vídeo y ella le respondió, aunque metió la pata.

La concursante de Tu Cara Me Suena agradeció las palabras de Diplo pero la cagó ya que dijo que era el productor de todo el último álbum de Justin Bieber y no es cierto. Diplo únicamente trabajó con el canadiense en Where Are Ü Now? junto a Skrillex.