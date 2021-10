El director de 'Rust', Joel Souza, rompe su silencio tras la muerte de Halyna Hutchins: "Estoy destrozado"

Este pasado jueves 21 de octubre, el actor Alec Baldwin disparó por accidente un arma de fuego en el set de rodaje de Rust que acabó con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins. En el incidente, también resultó herido Joel Souza, director del filme, que fue trasladado al hospital.

Tras la tragedia, muchas informaciones han apuntado a la falta de seguridad durante el rodaje de la película en Nuevo México. Según ha contado el propio Baldwin, el asistente de producción Dave Halls le entregó la pistola, asegurándole que era segura momentos antes de matar y herir a sus compañeros.

Esta era una de las tres pistolas que la persona encargada de las armas en la película, Hannah Gutiérrez, había colocado en un carro en el exterior del lugar donde se estaba representando la escena.

El director de 'Rust' rompe su silencio tras la tragedia

Ahora, horas después de este terrible suceso, el director de cine ha querido romper su silencio para hablar sobre lo ocurrido durante el rodaje de su película. Según ha afirmado, ahora mismo se encuentra "destrozado por la pérdida" de su "amiga y colega" Halyna Hutchins.

Souza, de 48 años, que estaba detrás de Hutchins, quedó herido en el hombro, fue atendido en un hospital y luego fue dado de alta.

En su declaración, Souza dijo: "Estoy destrozado por la pérdida de mi amiga y colega, Halyna. Ella era amable, vibrante, increíblemente talentosa, luchó por cada centímetro y siempre me empujaba a ser mejor".

"Mis pensamientos están con su familia en este momento tan difícil. Me siento honrado y agradecido por la gran cantidad de afecto que hemos recibido de nuestra comunidad cinematográfica, la gente de Santa Fe y los cientos de extraños que se han acercado... Definitivamente ayuda en mi recuperación", agregó.

El dolor del marido de Halyna Hutchins

Halyna Hutchins llevaba casada con el abogado Matthew Hutchins desde hacía 16 años y era madre de un niño de nueve años. Su marido ha explicado que Alec Baldwin ha estado mostrándole todo su apoyo y sus llamadas son constantes.

"He hablado con Alec Baldwin y me ha apoyado mucho. No creo que haya palabras para comunicar la situación. No voy a poder comentar los hechos o el proceso que estamos atravesando en este momento, pero agradezco que todos hayan sido tan comprensivos ", aseguró el esposo de Hutchins.