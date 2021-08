Emma Stone recula en la demanda a Disney por incumplimiento de contrato: seguirá en 'Cruella 2'

Este pasado 29 de julio la actriz Scarlett Johansson presentó una demanda contra The Walt Disney Company y Marvel por incumplimiento de contrato en el lanzamiento digital en su plataforma de de la película Black Widow (Viuda Negra).

El estreno de los nuevos títulos de la compañía estadounidense en la plataforma digital Disney+ habría afectado a un porcentaje de los ingresos de los protagonistas de estos filmes, que dependen únicamente de la taquilla. Así, al ser estrenada también en la plataforma, las actores no han recibido la misma contribución salarial que si su estreno fuera solo en los cines.

Sin embargo, aunque en un principio se especuló con la posibilidad de que Emma Stone, actriz que interpreta a Cruella De Vil en la película Cruella –una de las más taquilleras de la compañía en este último año–, se uniera a Johansson en su cruzada contra Disney, finalmente parece que la 'oscarizada' Stone continuará su contrato con la compañía de entretenimiento.

Según confirma The Wrap, la estadounidense ya habría firmado un acuerdo con Disney para protagonizar la secuela Cruella 2, interpretando de nuevo a la magnífica villana que ya nos enamoró con sus diseños extravagantes en la primera entrega. Así, Emma Stone dejará a un lado sus diferencias económicas con la compañía para dar vida de nuevo a la protagonista de la película.

'Cruella 2': muchas preguntas sin responder

El live-action de la famosa villana de 101 dálmatas volverá con una segunda parte, pues quedaron muchas preguntas sin responder en la primera película, especialmente respecto al futuro de Anita y Roger (los protagonistas del título animado) y sus respectivos dálmatas, Perdita y Pongo.

Además, nos morimos por saber en qué momento perderá Emma Stone ese gramo de cordura que apega a Cruella a la realidad hasta convertirse en la villana de nuestra infancia, obsesionada con confeccionar un abrigo con los cachorros.

Lo único que sabemos por el momento, según confirma The Wrap, es que la secuela estará dirigida por Craig Gillespie, el director de la primera entrega, y guionizada por Tony McNamara. Además, de momento no todavía no hay fecha de estreno ni de inicio de rodaje.