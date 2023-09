Las emocionantes declaraciones de Priscilla Presley sobre Elvis en la presentación de 'Priscilla'

Priscilla Presley ha sido la protagonista de la presentación en el Festival de cine de Venecia de la película Priscilla, la nueva cinta de Sofia Coppola basada en su libro Elvis and Me - La verdadera historia del amor entre Priscilla Presley y el rey del Rock N' Roll.

La que fue mujer de Elvis Presley, que recoge en este libro cómo fue su vida junto al rey del rock, quiso acompañar a la directora y al resto del equipo en la premiere del lunes 4 de septiembre y tampoco faltó a la rueda de prensa presentación celebrada ese mismo día en el Lido.

Sentada junto a los periodistas que cubren el festival, se animó a sumarse la convocatoria para viajar a su juventud y al año 1972 cuando la pareja decidió separarse.

"Me fui, no porque no lo quisiera, él era el amor de mi vida. Era su estilo de vida lo que me resultaba tan difícil. Y creo que cualquier mujer puede identificarse con eso", dijo emocionada durante su intervención.

Priscilla Presley, que conoció a Elvis con 14 años, se casó con 22 y tomó la decisión de separarse con 27, solo tuvo buenas palabras para el cantante. "Aunque tenía 14 años, en realidad era un poco mayor [más madura], no en números. (...) Él era muy amable, muy tierno, muy cariñoso, pero también respetaba que yo solo tuviera 14 años", apuntó como respuesta a quienes señalan que tuvieron sexo cuando era una adolescente. "Nunca tuve sexo con ella".

La madre de Lisa Marie Presley, la única hija del rey del rock, se mostró también emocionada al hablar de cómo se sintió al ver la película por primera vez: "Es muy difícil ver una película sobre tu vida. Creo que Sofía ha hecho un trabajo increíble".

La ovación en la sala de cine

Priscilla hizo esta declaración sin poder contener las lágrimas, que tampoco pudo reprimir en la proyección de la película a la que el público respondió con una ovación de siete minutos.

Los aplausos fueron para Priscilla, a la que arroparon la directora Sofia Coppola y los protagonistas de la cinta, Jacob Elordi y Cailee Spaeny, que dan vida a Elvis y Priscilla Presley.

Priscilla se estrena el 27 de octubre de 2023 en Estados Unidos y todavía no tiene fecha de estreno en España.