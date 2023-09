Sofia Coppola avisa sobre su película 'Priscilla': "A los fans de Elvis no les va a gustar"

Sofia Coppola avisa: su biopic sobre Priscilla Presley no es para todos los públicos. La directora de cine sabe que no gustará a los fans del rey del rock y no le importa. "No la he hecho para ellos", ha reflexionado en una reciente entrevista.

Priscilla es la nueva película de Sofia Coppola, un biopic sobre la que fue mujer del rey del rock protagonizado por Cailee Spaeny y Jacob Elordi.

La película es una adaptación del bestseller de 1985 Elvis and Mey, según aseguró la directora en una reciente entrevista con Financial Times, no es una película para todos los públicos. "Recuerdo que el mánager de Priscilla me dijo: 'A los fans de Elvis no les van a gustar ciertas cosas'. Le dije: 'No hago la película para ellos", cuenta la cineasta en la entrevista.

Porque la película narra la historia de la pareja desde la perspectiva de Priscilla, enmarcada en la experiencia femenina en un mundo de aburrimiento, euforia sexual, soledad y muchas pastillas, recoge este diario.

Sofia Coppola explica que se le ocurrió rodarla cuando volvió a leer el libro. "Lo había leído hacía diez años, pero al leerlo de nuevo me dijo algo", añade. "[Me recordó a] la generación de mi madre y cómo mi madre creció junto a un marido tan influyente", pero también los sentimientos que rodean un amor temprano. "Todas esas etapas de transición, de la niñez a la edad adulta. Sentí que era reconocible".

Priscilla arranca con el primer encuentro de Priscilla Beaulieu con Elvis cuando era una colegiala de 14 años en Wiesbaden, Alemania Occidental, cerca de donde Elvis estaba haciendo el servicio nacional en 1959. Continúa con su mudanza a Graceland a principios de los años 60, su matrimonio después de un largo (y no consumado) noviazgo de cuatro años, y termina con la separación de la pareja en 1972.

Así, la directora plasma la transformación de Priscilla de una colegiala a una novia virgen idealizada y destrozada en un paisaje onírico de montajes musicales y maquillaje.

En cierto modo, Priscilla también se acerca a la experiencia de Sofia. Hija del director Francis Ford Coppola, creció al lado de una persona de fama internacional. Igual que Priscila.

"Puedo ponerme en el lugar de Priscilla... Habiendo crecido con una persona poderosa y carismática... El mundo gira alrededor de ella de alguna manera. Y así, aunque mi vida no era nada de eso, tengo un punto de vista donde puedo relacionarme", cuenta en Financial Times.

La película, rodada en solo 30 días en Toronto, no tiene fecha de estreno en España aunque se prevé que llegue antes de final de año.