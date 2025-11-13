La emotiva actuación de Pablo Alborán a piano de su canción 'Mis 36' | EL HORMIGUERO

Pablo Alborán acaba de estrenar su nuevo disco, KM0, después de dos años algo alejado de la música. El artista ha volcado un nuevo comienzo en este álbum, un proyecto de lo más personal en el que mezcla géneros e historias personales.

Y qué mejor muestra de ello que el tema Mis 36, una canción sobre su edad, sus experiencias y su vulnerabilidad en el amor. Esta emotiva balada del disco es de las más destacadas de KM0, y el artista ya la ha tocado con mucho sentimiento en directo.

El malagueño ha visitado El Hormiguero para hablar de su nuevo proyecto, y terminó la entrevista interpretando Mis 36, con una voz impecable y tocando el piano en directo, compartiendo su sensibilidad inconfundible durante toda la actuación.

Pablo Alborán y su reflexión sobre el amor

El amor es una de las mayores inspiraciones de Pablo Alborán, y ha compartido junto a Pablo Motos cómo vive él las relaciones, mucho más allá de lo que se expone en las películas.

"Me considero una persona que, con el tiempo he aprendido que cambio de opinión […] es sano poder equivocarse y ser consciente de que cometemos errores, y en una relación lo bonito es transformarte con el otro", ha confesado el malagueño.

Además, el intérprete de Saturno ha defendido que considera que ahora se "tiene mucho miedo al compromiso": "Miedo a empezar una relación, miedo a decir 'te quiero', miedo a convivir... Hay que intentarlo, si sale mal, pues sale mal". "El amor es el amor, no es lo que te cuentan en las películas y en los discos de Pablo Alborán solamente, el amor son actos, el día a día...", ha reflexionado, con humor.