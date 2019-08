El emotivo mensaje de Dani Mateo a Frank Blanco antes de empezar su etapa en 'Zapeando'

El pasado mes de junio Frank Blanco se despedía de 'Zapeando' después de 6 años al frente del programa: "Ha llegado la hora de cambiar... que llevo 6 años aguantando que me llaméis viejo y por fin me voy a otro sitio donde me verán como un joven prometedor", explicaba en el programa con su característico sentido del humor.

Aún así, Frank ha continuado presentando el programa todo el mes de agosto pero ahora llega el momento de pasar el testigo. Dani Mateo será el que sustituya a Blanco, asumiendo este reto tan importante como divertido. Pero antes de coger las riendas de 'Zapeando', Dani ha querido tener unas bonitas palabras para su compañero:

"Cuando tenía 16 años, este señor me dio mi primera oportunidad en la radio. Fue en Radio Mollet del Vallés y no lo olvidaré en la vida", empieza explicando junto a una imagen donde se les ve a los dos juntos. "Hoy, 24 años después, tengo el gran reto y la enorme responsabilidad de ocupar su puesto en un programa de difusión nacional. Espero hacerlo algo mejor que aquella primera vez. Gracias por tanto, @frankblanco_oficial . Eres oro del Perú. 💥", concluye.

Pero 'Zapeando' no es el único proyecto profesional de Dani Mateo, el próximo 16 de septiembre arrancará en Europa FM la octava temporada de Vodafone Yu. donde lo acompañara su habitual elenco de colaboradores e invitados de actualidad.

El show, que cuenta con una comunidad de 750.000 seguidores y ha sido líder absoluto entre los jóvenes en sus primeras siete temporadas, ocupará la franja de 14h a 16h de lunes a viernes y tendrá un programa especial de mejores momentos cada fin de semana.

Por su parte, Fank Blanco seguirá con su programa en Europa FM llenándonos las tardesde buen rollo con 'Te La Vas A Ganar'.