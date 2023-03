Los episodios más duros de Brendan Fraser: víctima de acoso sexual, depresión y sentimiento de culpa por su hijo autista

Brendan Fraser es uno de los actores del momento. El intérprete de 54 años está nominado al Oscar a Mejor actor por The Whale, que supuso el regreso a la gran pantalla tras años desaparecido del mapa.

El actor fue un icono de los 90 gracias a protagonizar varias sagas tan conocidas como La momia o George de la jungla, pero en esa época atravesó duros episodios personales que le llevaron a la sombra donde estuvo hasta que llegó la película que cuenta la historia de un hombre con obesidad mórbida que intenta recuperar el afecto de su hija adolescente.

Víctima de abusos sexuales en 2003

Uno de esos momentos lo vivió en 2003 cuando fue víctima de abusos sexuales por parte de Philip Berk, presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Brendan Fraser tardó muchos años en hacerlo público.

"Tengo más historia con la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood que respeto por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood", aseguró en la revista GQ. En ese momento, él tenía 35 años y su agresor, 70. Tal y como contó, se le insinuó sexualmente y le tocó el culo en varias ocasiones.

"Su mano izquierda se extiende, me agarra la nalga y uno de sus dedos me toca en el perineo. Y empieza a moverlo. Me sentí como un niño pequeño. Sentía como si tuviera una pelota en la garganta. Pensé que iba a llorar", en otra entrevista en 2018. "Me sentí como si alguien me hubiera tirado pintura invisible encima".

Brendan fue a denunciarlo, pero la Asociación se interpuso para que llegaran a un acuerdo argumentando que había sido solo una broma.

Esta es la organización detrás de los Globos de Oro, motivo por el que el actor ha dejado claro en muchas ocasiones que no tiene pensado ir a ninguna gala mientras no reconozcan lo que pasó y pidan disculpas públicamente. "No, no participaré... Es a causa de la historia que he tenido con ellos. Mi madre no educó a un hipócrita. Puedes llamarme un montón de cosas, pero no eso", apuntó en una reciente entrevista en GQ.

Depresión postdivorcio y la muerte de su madre

En 1998, en pleno auge profesional, Brendan Fraser se casó con Afton Smith, una actriz a la que había conocido cinco años antes en una fiesta en casa de Winona Ryder. Con ella tuvo tres hijos —Griffin, Holden y Leland— y finalmente se divorciaron en 2007, un año después de que naciera el pequeño.

Brendan Fraser y Afton Smith // Getty

El proceso de divorcio fue muy duro, llegándose a alargar durante dos años, y terminó en los tribunales, donde la Justicia lo condenó a pagarle a su exmujer 900.000 dólares anuales en pensión conyugal y la manutención de los hijos (75.000 al mes). Él alegó que no podía hacer frente a esos pagos porque sus ingresos eran inferiores así como que tenía muchas facturas pendientes de procesos médicos. Ante esto, Smith lo demandó acusándolo de "fraude".

A esto se suma que en 2016 falleció su madre de cáncer, lo que provocó que atravesara unos años de dura depresión, tal y como contó en 2018, y de ahí que optara por alejarse de Hollywood.

Sentimiento de culpa por un hijo con TEA

Su hijo mayor, Griffin, fue diagnosticado de trastorno de espectro autista cuando cumplió dos años, en 2004, una noticia que entristeció mucho a Fraser e incluso hizo que se culpara de ello. Durante una reciente charla en la radio, reconoció haberse "contrariado" ante la noticia e incluso intentó buscar médicos y especialistas que pudieran curarlo.

"Cuando me enteré del diagnóstico de mi hijo a los 22 o 24 meses me quedé contrariado. La primera reacción que tuve fue '¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Cuál es la cura? ¿Qué quiere decir esto?'. Fue como si me golpeasen con un bate de béisbol en la cabeza. Solo pensaba 'Esto no está bien", afirmó.

Ante esto, echaba la culpa a las decisiones que había tomado durante años con su cuerpo: "Me culpé a mí mismo. Pensaba ‘¿Son mis genes? ¿Es por la hierba que fumé en la universidad?’. Es como tratar de obtener una respuesta directa de un Leprechaun".

Finalmente, con mucha ayuda, pudo dejar atrás estos sentimientos y ahora hace todo lo posible por estar a su lado: "Este niño tiene la mayor alegría que he visto jamás, y resulta que es mi hijo. Quiero saber qué piensa, que es tan increíblemente divertido durante todo el día, siempre se parte de risa. Le encanta ir de paseo en coche, no importa a dónde lo lleves".

Su delicado estado de salud

A lo largo de los años, el actor ha vivido duros episodios que han debilitado su salud mental, a la vez que se ha enfrentado a importantes lesiones físicas debido a decisiones que tomó cuando era joven. En sus primeras películas, como La momia, nunca quiso tener dobles de acción y terminó hospitalizado en muchas ocasiones.

"Tenía una soga alrededor de mi cuello y el especialista la tensó tanto que me quedé de puntillas. No soy una bailarina, precisamente, y no lograba apoyarme sobre la punta de mis pies. Solo recuerdo ver girar la cámara empezaba a girar y un fundido a negro, como el final de una película muda. Fue como bajar el volumen del estéreo de tu casa. Me ahogué casi por completo. Fue aterrador", relató sobre una escena de este film.

Fraser estuvo entrando y saliendo de quirófano durante casi ocho años por diversos problemas de salud como costillas rotas, roturas en las rodillas, lesiones en las espalda, las vértebras o cuerdas vocales, entre muchas otras.

"Para cuando hice la tercera película de La momia en China, me tenían que ir uniendo con cinta adhesiva y hielo. Necesitaba bolsas de hielo con tapón de rosca y almohadillas para ciclismo de montaña, porque son pequeñas y livianas y pueden caber debajo de la ropa", dijo entre risas.

Después de muchos años de trágicos episodios, duros problemas de salud mental y decenas de operaciones, Brendan Fraser ha logrado recuperarse y colocarse de nuevo en lo más alto gracias a la película The Whale.