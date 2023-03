El emocionante discurso de Brendan Fraser al recoger el Oscar a Mejor actor por 'La Ballena'

Brendan Fraser triunfó en los premios Oscar 2023 gracias a su papel en La Ballena, la película de Darren Aronofsky en la que interpreta a un solitario profesor con obesidad severa que intenta reconectar con su hija adolescente en una última oportunidad de redención.

La cinta ha sido la gran oportunidad para Fraser, que tras años en la sombra ha vuelto al cine por la puerta grande y el aplauso de todos sus colegas. Recibió una larga ovación de seis minutos en el Festival de cine de Venecia, donde se presentó la película, y ha emocionado con su discurso en los premios de la Academia de cine de Hollywood.

"Gracias a Darren Aronofsky y Samuel D. Hunter [director y guionista de la película] por darme un salvavidas. Habéis desnudado vuestros corazones tamaño ballena para que pudiéramos ver vuestras almas", dijo el actor emocionado y con lágrimas en los ojos desde el escenario del Teatro Dolby de Los Angeles para recoger la estatuilla.

"Empecé en esto hace 30 años y las cosas no han sido fáciles, pero hubo algo que no aprecié en el momento hasta que paró. Y solo quiero dar las gracias por este reconocimiento porque no habría sido posible sin mi reparto. Ha sido como si hubiese estado buceando por el fondo del océano y el aire de mi respiración en la superficie lo hubiesen vigilado algunas personas de mi vida, como mis hijos Holden, Leland y Griffin. Te quiero, Griffy", dijo dirigiéndose a su hijo mayor, diagnosticado con TEA (trastorno de espectro autista).

Brendan Fraser junto a su pareja, Jeanne Moore. // Getty Images

El actor se acordó de la gente de su equipo y se despidió agradeciendo el premio a su pareja. "Mi mejor compañera, Jeanie", dijo sobre Jeanne Moore, cuya relación se conoció en 2022.