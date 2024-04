Esmeralda Pimentel: su adicción las drogas, víctima de abusos y su novio español

A pesar de que Esmeralda Pimentel nació en el neoyorquino barrio del Bronx en el seno de una familia monomarental, rápidamente cambió de aires para crecer en el municipio de Zapotlán el Grande, en el Estado de Jalisco, de donde su madre es originaria.

La joven actriz comenzó su precoz camino en 2007, con apenas 18 años, ingresando en el Centro de Educación Artística de Televisa en Ciudad de México y, desde ahí, su carrera ha conocido las luces y la sombra de la industria de las telenovelas o desafíos como cofundadora de la productora Ellas Cuatro. Ahora se encuentra en plena promoción de Perverso, la serie que coprotagoniza con Kira Miró y que apunta a conquistar los mismos éxitos que ha cultivado en otros proyectos.

Problemas con las drogas

Su rápido ascenso al estrellato en las telenovelas hizo que Esmeralda Pimentel se codease con las altas esferas de la industria rápidamente. Un contrato de exclusividad con Televisa vinculó a la actriz con la productora entre los años 2012 y 2018, convirtiéndola en una de las caras más populares de la firma y con privilegios desde sus inicios. “Cuando recién me gradué del CEA sí recibí la propuesta de te operamos la nariz o te operamos los senos”, llegó a confesar en una entrevista.

Sin embargo, el éxito de sus papeles no estuvo exento de problemas a raíz de la adicción que había desarrollado a las drogas. “La época en la que contacté con las drogas, con las adicciones, porque fue una época muy oscura. Hubo un momento en el que me quedé en ceros económicamente, estaba muy mal, sumida en mucha oscuridad, en una relación muy tóxica también”, explicó Esmeralda en el podcast El Rincón de los errores, llegando incluso a pensar en quitarse la vida.

Sin embargo, la actriz se armó de valor para luchar contra su dependencia y dejar las drogas. “Lo dejé porque ya no había dinero, porque ya me estaba afectando mucho, ya no podía grabar, por ejemplo. Sí, también soy muy tajante o todo o nada”, recordó.

De hecho, la protagonista de Montecristo llegó a explicar cómo un terapeuta encontró la fórmula para replicar la sensación de “conectar con lo divino” que encontraba en las drogas con una ceremonia. “Ven a mi casa tal día y vamos a hacer una ceremonia de tambor (...) Durante toda la noche, únicamente en los descansos tomabas café y agua. Gracias a esa ceremonia de tambor, supe que yo tenía la posibilidad de sentir físicamente todo este tipo de sensaciones y de contactar con lo divino sin meterme nada”, indicó.

Abusada por su primo

Esmeralda Pimentel se ha convertido en una de las voces más reivindicativas de las víctimas de abusos en México después de contar cómo ella misma los sufrió en su infancia. “Yo estaba tomando la siesta. Yo era una niña y un familiar, o sea, de pronto empecé a sentir que me estaban tocando, seguía con los ojos cerrados, pero estaba consciente de que me estaban tocando, entonces como este miedo de ¿quién va a ser cuando abra los ojos?, abrí los ojos, era un primo”, explicó en una entrevista.

Una situación que, evidentemente, conmocionó a la artista e hizo que buscase un apoyo rápidamente. “Lo primero que hice fue bajar a decirle a mi abuelita mi primo me hizo esto, y mi abuelita me dijo cállate, no lo vuelvas a decir, eso no pasó”, recordó.

Un terrible episodio que hizo que Esmeralda Pimentel se cuestionase esa forma de pasar por encima de estos sucesos, “estaba muy normalizado el quedarme callada”, reveló.

Por lo que en la actualidad ha decidido alzarse contra estas prácticas. “Hablen, les digo a mis sobrinos cultiven su rebeldía, cuestionen el sistema… Tú sé dueño de tus propios conceptos en la vida”, explicó sobre cómo afronta ella la labor de concienciación con sus seres queridos más pequeños.

Su relación con un exfutbolista y actor español

Actualmente, Esmeralda Pimentel vive una de las mejores etapas de su vida a nivel personal. Tras más de un año de relación con Jesús Mosquera, exfutbolista y actor español que despegó gracias a su interpretación del personaje de Hugo Beltrán en Toy Boy, incluso se han deslizado posibles planes de casarse en un futuro cercano.

La revista Hola se hizo eco de unas declaraciones de la actriz durante la premier de la serie Un Buen Divorcio, en la que participa, explicando que la posibilidad de pasar por el altar de es una idea que ronda su cabeza. “A veces sí, a veces no... Creo que ahorita voy paso a paso con mi pareja, estamos en un momento superlindo”, explicó.

“Cuando tienes un amor bonito, donde te sientes libre, donde estás siendo respetada, donde hay buena comunicación, pues por qué no dar el siguiente paso”, argumentó, abriendo la puerta a que suenen campanas de boda en menos tiempo del que se pueda pensar.