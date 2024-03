Estos son los estilismos que Billie Eilish cose en el videoclip de ‘What Was I Made For?’

Billie Eilish vuelve a la gala de los Premio Oscar en calidad de nominada. La cantante de Los Angeles opta a su segunda estatuilla dorada por What Was I Made For?, la canción compuesta junto a su hermano Finneas para la banda sonora de la película Barbie.

Un tema en el que Billie Eilish se ha volcado de principio a fin, su labor ha ido mucho más allá de la composición. La cantante también se implicó en el guion del videoclip y decidió aprovechar este trabajo para rendir homenaje a algunos de sus outfits más famosos.

Si te fijas bien en el trabajo audiovisual, Eilish saca del pequeño maletín que descansa sobre su mesa versiones miniatura (o versiones Barbie) de los estilismos que ha ido luciendo a lo largo de su carrera. Los repasamos.

El conjunto amarillo de 'Bellyache' (2017)

Billie Eilish, con el diseño inspirado en el videoclip de 'Bellyache'.

El llamativo pantalón amarillo con chaqueta a juego que cuelga en el miniburro está inspirado en el conjunto que lució Billie Eilish cuando comenzó a llamar la atención del mundo con Bellyache, la canción que lanzó para promocionar su EP debut Don't Smile at Me.

En el videoclip se puede observar como la de Los Angeles tiene preferencia por las prendas monocromáticas y holgadas, muy habituales en sus apariciones públicas y obras. Tal y como reveló la cantante la letra de esta canción está escrita desde una perspectiva ficticia acerca de un psicópata que mata a las personas de su alrededor, aunque también indicó que trata sobre el concepto de culpa.

El Chanel de los Premios Oscar 2020

Billie Eilish cuelga en el burro el Chanel que llevó a los Oscar 2020.

No podía faltar en este repaso a su vestuario más icónico el modelo de Chanel que vistió en la gala de los Oscar del año 2020, en la que ganó el premio a Mejor canción original por No Time To Die.

Aficionada a los diseños de la firma parisina, Billie Eilish eligió para la ocasión un traje holgado de chaqueta y pantalón blanco de tweed diseñado por Virginie Viard. Además, completó el look con zapatillas deportivas, mitones y broches-joya con el logo de Chanel colgados de la chaqueta.

Negro y con cadenas en el vídeo de 'Lovely' (2018)

El estilismo negro y con cadenas del videoclip de 'Lovely'.

La colaboración de Billie Eilish con su hermano Finneas es constante a la hora de plantear sus proyectos. En este caso, el traje de vinilo negro adornado con cadenas plateadas que aparece colgando del pequeño perchero corresponden al videoclip de la canción Lovely, escrita por Finneas e interpretada por Billie junto al cantante Khalid.

Esta canción, además, formó parte de la banda sonora de la segunda temporada de la serie Por 13 razones

La primera entrevista de Billie Eilish en Vanity Fair

El conjunto de Billie Eilish para su primera entrevista en 'Vanity Fair'.

La californiana ha sido uno de los rostros más habituales en la serie de entrevistas Playlist of My Life que realiza periódicamente Vanity Fair.

Para la primera de ellas, que concedió con apenas 15 años y fue una especie de saludo al mundo, utilizó este conjunto con un estampado de camuflaje que combinaba tonos amarillos, negros y grises.

El conjunto blanco manchado de 'When the Party's Over' (2018)

El estilismo del videoclip de la canción 'When The Party is Over'.

Cuando Billie Eilish lanzó en 2018 el videoclip de la canción When the Party's Over (Cuando se acabe la fiesta en castellano), muchos se sorprendieron de la crudeza del metraje.

Ataviada con una blusa de manga corta y unos pantalones de un blanco inmaculado, la cantante comienza a beber un líquido negro que, en un principio, se desparrama por sus labios y mancha el conjunto.

No es lo más llamativo. El mayor impacto llega cuando ese mismo líquido negro comienza a brotar en forma de lágrimas en los ojos de Eilish, un llanto que termina por cubrir toda la escena y que deja sobrecogido al espectador.

[[H3:El amarillo del videoclip de 'Bad Guy’ (2019)]]

El conjunto de sudadera y pantalón amarillo de 'Bad Guy'.

La cantante homenajea uno de sus grandes éxitos de 2019, Bad Guy, colgando el conjunto deportivo amarillo que viste en el videoclip.

Se trata de uno de los temas más destacados de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, su primer álbum de estudio, y de cuyo metraje se encarga el afamado director Dave Meyers.

El Gucci de los Grammy 2020

El look de Billie Eilish en los Grammy 2020.

La última prenda que la Billie Eilish transformada en Barbie cuelga del perchero no es otro que el ya mítico traje de Gucci que usó en los Premios Grammy 2020.

Era su año y la cantante lo sabía, así que se vistió acorde a una ocasión que muy pocos artistas han experimentado: ganar cinco Gramófonos de Oro por When we all fall asleep, where do we go?.