Eva Soriano reacciona a la petición de Malú de cantar 'Devuélveme la vida' tras interpretarla con Orozco

Antonio Orozco invitó a la estrella de Cuerpos especiales a cantar en su concierto en el Movistar Arena de Madrid el pasado 10 de noviembre. Allí subió al escenario a Eva Soriano, y juntos interpretaron la canción Devuélveme la vida.

La presentadora del anti-morning show mostró otra de sus grandes habilidades, al sustituir por una noche a Malú en este conocido tema. Y hace unos días la intérprete de Aprendiz ha reaccionado a este featuring en directo.

Con mucho humor, en una entrevista con Europa FM Malú mostró su sorpresa a que la cómica tenga pueda interpretar con soltura esta canción. "No sabía que sabía cantar", expresó.

Y para no quedar fuera de la ecuación, la intérprete de Mil batallas le ha mandado una petición a la presentadora: "No sabía que cantaba tan bien, la invito a las 7 noches en Madrid, y podemos cantar Devuélveme la vida". Y es que la artista va a celebrar una residencia de siete conciertos en el Live Las Ventas de la capital, con algún que otro invitado y un recorrido especial por su trayectoria.

La reacción de Eva Soriano a la invitación

Totalmente sorprendida al escuchar la petición en su vuelta a Cuerpos especiales tras unos días ausente, Eva Soriano se ha venido arriba con esto de las colaboraciones.

Y aunque no quiere cantar Devuélveme la vida porque es algo "especial" con Orozco, la presentadora se ha postulado a interpretar otro tema con la cantante: "Yo a Malú lo que le prepongo es que cantemos juntas con la manita cogida Aprendiz".

La cómica ha demostrado saberse la canción de memoria, y ha confiado en que Malú acepte la contraoferta. "Si le digo: 'Malú, de mujer a mujer, me he divorciado', ella me dirá: 'Lo hacemos'", ha confiado la presentadora.

Eva Soriano podría sumar otra colaboración más... ¿Aceptará Malú cantar Aprendiz con ella?