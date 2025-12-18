Eva Soriano reivindica la tendencia 'Boysober': "Tengo mi derecho a estar en barbecho"

Llegó la Navidad y llegó la pregunta del millón: "¿Y el novio para cuándo?".

Eva Soriano sabe bien que esta es la pregunta que se repetirá en muchas mesas españolas en la cena de Nochebuena y tiene la respuesta perfecta para cuando alguien se la plantee, ya sea a ella o a una de las oyentes de Cuerpos especiales. "Tita, estoy en Boysober" es lo que debemos decir ante el recurrente interrogatorio.

"Estar en Boysober es básicamente que las chavalas estamos ya en un ritmo de desgaste emocionalofestivo que ya no soportamos más tener más citas con los chavales y decidimos estar tranquilas, decidimos estar para nosotras, decidimos estar para dentro", ha explicado a Nacho García en su sección Eva le grita a una nube. "Es una nueva tendencia que están llevando las chavalas a cabo. Ante la indecisión del sexo masculino han dicho 'Se acabó. Se cierra la puerta y aquí ya no entra nadie".

En otras palabras Boysober es estar sobrio de chicos, si ellos no te dan... tú tampoco les das. "Se acabaron los chavales. Me declaro en huelga y ya no tengo que sufrir. No sabéis lo que desgasta estar en una relación o no estar en una relación", ha seguido contando la presentadora. "Ya no sabes ni dónde estás. Que si me escribes, no me escribes, que si quedamos, no quedamos...".

"Un día le dije a un chaval '¿Te viene bien quedar en tres semanas?'. Y me dijo 'No lo sé'. ¿No puedes mirar el calendario? Estás todo el día zurrándome el WhatsApp y no tienes dos horas guarras para tomar una cerveza. Váyase usted a tomar por saco. Así estamos todas las chavalas, no nos soportamos más, no aguantamos más mareos, más tonterías y más chuchamberías. ¿No quieres quedar? No quedes. ¿Quieres quedar? Pues quedas contigo mismo. Yo cierro la persiana y ya no aguanto más tonterías. ¡Ya está bien!", ha dicho enfadada a su nube.

Al final todo se resume en que con tanta tontería y tanta indecisión, las mujeres han decidido adoptar ciertas actitudes para cuidarse a ellas mismas. "En los 90 el sistema de validación que tenía una chica era echarse novio y has crecido con eso en la cabeza, pero ahora a los 35 tú te ves una tía chula, empoderada, con tus cosas y dices: ¿Yo tengo que estar esperando a que un jato me escriba? ¡Váyase usted a la mierda! Lo que voy a hacer es estar tranquilita, estar bien conmigo misma, escribir mis cosas, cuidarme comer, beber, estar con mis amigos... y ya, si eso ya después, me pongo a tener citas. Ahora lo que quiero es apagar todo el ruido que dan las citas, como cuando estás en la cocina y apagas la campana. Así se queda una en Boysober. Un silencio, una tranquilidad, una paz mental..."

"Y Luego los chavales dicen: 'Os vais a quedar solas' O no. Porque el Boysober es una decisión para luego volver más fuertes, tengo mi derecho a estarme en barbecho", ha concluido la presentadora.