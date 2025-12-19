La dura historia que esconde 'Dream As One', la canción de Miley Cyrus para 'Avatar: Fuego y ceniza'

Miley Cyrus es la voz de Dream As One, la canción principal de la películaAvatar: Fuego y ceniza que llega este viernes 19 de diciembre a las salas de cine. Pero, más allá de poner música a las imágenes de Pandora, la letra de este tema lanzado el miércoles 10 de diciembre esconde una historia dura y personal para la artista estadounidense.

El estribillo dice: "Incluso a través de las llamas / Incluso a través de las cenizas en el cielo / Cariño, cuando soñamos, soñamos como uno solo / Cada vez que respiro / Es una canción para mantener vivo este amor / Sé que cuando soñamos, soñamos como uno solo".

La historia personal detrás de 'Dream As One'

El fuego es un símbolo con una relación muy estrecha con Miley Cyrus, tal y como confesó ella misma al anunciar esta canción: "Habiendo sido personalmente afectada por el fuego y tras resurgir desde las cenizas, este proyecto tiene un profundo significado para mí". Estas palabras se referían a lo ocurrido en noviembre de 2018 cuando perdió su casa por los incendios de Woolsey (California), que dejaron decenas de muertos y heridos.

"Una cosa hermosa de reconstruir es que, ladrillo a ladrillo, puedes tomar decisiones conscientes sobre qué quieres reponer y qué puede desvanecerse"

En una entrevista con USA Today, la cantante desveló que se inspiró en este hecho para componer la canción. "Perder mi hogar en el incendio de Woolsey [me llevó a] empezar desde cero. Una cosa hermosa de reconstruir es que, ladrillo a ladrillo, puedes tomar decisiones conscientes sobre qué quieres reponer y qué puede simplemente desvanecerse entre las cenizas y quedar como un recuerdo. Eso fue realmente inspirador para mí", explicó.

Su hogar con Liam Hemsworth

En ese momento, Miley Cyrus compartía hogar con el actor Liam Hemsworth. De hecho, poco después del incendio, la pareja contrajo matrimonio en una boda familiar. Sin embargo, a los ocho meses se dio a conocer su separación definitiva tras una historia de amor intermitente.

El propio Hemsworth compartió en redes sociales una fotografía de cómo quedó su casa tras el incendio. "Han sido unos días desgarradores", escribió en X (antes Twitter) el 13 de noviembre de 2018. "Esto es lo que queda de mi casa. Amor. Muchas personas en Malibú y en las zonas aledañas de California también han perdido sus hogares, y mi corazón está con todos los que se vieron afectados por estos incendios".

Por su parte, Miley Cyrus aseguró en redes sociales que había sido una afortunada, ya que otros afectados por los incendios sufrieron daños mayores. "Completamente devastada por los incendios que están afectando a mi comunidad. Soy una de las afortunadas. Mis animales y el AMOR DE MI VIDA lograron salir a salvo, y eso es lo único que importa ahora mismo. Mi casa ya no sigue en pie, pero los recuerdos compartidos con la familia y los amigos permanecen fuertes", comentó en X.

Como ayuda, Miley Cyrus y Liam Hemsworth hicieron una donación de 500.000 dólares "destinada a los que lo necesitan, a asistencia de emergencia, a reconstruir la comunidad, la prevención de incendios y la lucha contra el cambio climático'', según informó un comunicado de la representante de la cantante.

La letra de 'Dream As One'

Our love will never fade away

We're diamonds in the dark

I put my head against your chest

And listen to your heart

'Cause you are my home

No matter where I go

Never alone

'Cause somehow I always know

Even through the flames

Even through the ashes in the sky

Baby, when we dream, we dream as one

Every time I breathe

It's a song to keep this love alive

I know when we dream, we dream as one

I know when we dream, we dream as one

So beautiful when we're together

Like feathers on a wing

Riding right beside me

We're two arrows in the wind

'Cause you are my home (my home)

No matter where I go

Never alone (alone)

I've never been afraid to let you know that

Even through the flames

Even through the ashes in the sky

Baby, when we dream, we dream as one

Every time I breathe

It's a song to keep this love alive

I know when we dream, we dream as one

Dream (dream, dream, dream, dream)

Dream (dream, dream, dream, dream, dream)

Dream (dream, dream, dream)

Dream (dream, dream, dream)

Even through the flames

Even through the ashes in the sky

Baby, when we dream, we dream as one

Every time I breathe (I breathe)

It's a song to keep this love alive (love alive)

I know when we dream, we dream as one (oh, one)

Every time we dream, we dream as one

Every time we dream, we dream as one