Ariel Rot: "Los músicos nos llevamos cada vez mejor, antes íbamos cada uno a nuestro rollo"

Ariel Rot ha venido este jueves aCuerpos especiales para adelantarse al aniversario que celebrará en 2026. El próximo año se cumplen 25 años de su primer disco en directo, En Vivo Mucho Mejor, que se reeditará en vinilo y que acompaña de una minigira de salas. El 8 de enero estará en el Teatro Joy Eslava dentro del Inverfest Madrid 2026.

"Lo fuerte es que cuando hice ese disco ya llevaba otros 25 años", ha reflexionado el cantante argentino al empezar su entrevista con Eva Soriano y Nacho García. "Fue una manera de recuperar canciones que había abandonado o que nunca habían estado", ha añadido en referencia a temas que ya habían salido pero no cantaba él, sino sus compañeros de Tequila o Los Rodríguez.

El disco fue una manera de reivindicar al primer grupo que formó casi de adolescente. "Fue recuperar ese momento, ese repertorio, esas sensaciones juveniles...", ha añadido sobre el álbum, que grabó el 15 de marzo de 2001 y que un cuarto de siglo después suena muy bien, como él mismo apunta.

"El día anterior a grabarlo nos dimos cuenta de que había bastantes obstáculos para conseguir una buena calidad de sonido y se rompió la guitarra que yo necesitaba usar", ha seguido sobre las dificultades que tuvieron durante la grabación y que no consiguieron ponerlo nervioso. En los momentos de más tensión, Ariel Rot es de los que sabe conservar la calma.

En 2001 el cantante se animó a meter por primera vez canciones de sus grupos anteriores en su repertorio, algo que no quiso hacer al iniciar su proyecto en solitario. Era una forma de reivindicarse. “No pensaba meter canciones de Tequila ni de los Rodríguez pero pasaron dos discos y surgió de una manera natural. Los temas se fueron incorporando y no fue forzado”, ha contado sobre este disco que incluye un popurrí de temas de Tequila junto a Carlos Tarque.

El cantante de M-Clan es gran amigo del argentino, que no descarta llamarlo para alguno de sus próximos conciertos. "Me encantaría. Hace bastante que no nos vemos, no hemos coincidido”, ha dicho señalando que siempre que sale la oportunidad de colaborar con un artista en directo se apunta. “Disfrutamos tocando juntos”, ha añadido el cantante que recientemente cantó con Leiva en Bueno Aires.

“Los músicos en general nos llevamos bien y con el tiempo mucho mejor”, ha dicho al hilo de este tema. “Valoramos más en la vida y lo afortunados que hemos sido”.

Hubo una época en que esto no era exactamente así. “Íbamos cada uno a su rollo, no estábamos tan acostumbrados a la convivencia. Ahora se crean vínculos que son ya históricos”, ha añadido el cantante que dentro de dos años celebra 50 años en la música y que este 2025 ha soplado 30 velas con el disco Palabras más, palabras menos de Los Rodríguez.

Para celebrarlo lanzaron un reedición del álbum con extras como la grabación de un concierto en el que colaboraron Joaquín Sabina y Coque Malla. Ya ni se acordaba...

Son muchos años y muchas anécdotas desde que empezó con 17 años y también mucho éxito. "La música siempre gana", ha apuntado al reflexionar sobre su trayectoria en la que ha llegado a acompañar a Leiva como telonero de The Rolling Stones. "A mí yo de joven le diría 'cuidado con lo que deseas que a lo mejor se cumple", ha apuntado al recordar este día que define como "muy fuerte".

Eso ya es una anécdota del pasado, pero Ariel ya mira hacia el futuro y tiene claro cuáles son sus próximos objetivos. "Encuentros musicales, seguir descubriendo tente y sumando nuevos miembros a la familia musical", ha dicho el cantante, que asegura volverá a Cuerpos especiales.