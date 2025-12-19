Agorazein anuncia tercer y cuarto concierto en el Movistar Arena de Madrid

El regreso nostálgico de Agorazein está siendo toda una revolución entre los fans del rap español. La exbanda de C. Tangana prometía volver en 2026 con un concierto único en el Movistar Arena, pero dada la alta demanda para asistir al show, el grupo no para de anunciar nuevas fechas.

Después de que el segundo concierto anunciado colgara el cartel de sold out a los 15 minutos del comienzo de la venta de entradas, Agorazein celebrará los diez años de su álbum Siempre con dos conciertos más en el famoso pabellón madrileño.

Así, a los conciertos del 15 y 16 de noviembre se suman dos más: el 17 y 18 de noviembre C. Tangana, Sticky M.A., Jerv. AGZ , I-Ace y Fabianni también se reencontrarán sobre el escenario del Movistar Arena de Madrid.

Cuándo comprar las entradas de las nuevas fechas de Agorazein

Si te quedaste sin entradas para ver el reencuentro de la banda en las dos primeras oportunidades, este viernes 19 de diciembre a las 12:00 horas tienes una nueva oportunidad.

La venta de entradas de los conciertos del 17 y 18 de noviembre de 2026 se iniciará a la vez, por lo que quizás es más sencillo conseguir entradas que en las dos primeras fechas.

Dónde conseguir las entradas para Agorazein

Como ocurría con los otros dos conciertos, para comprar las entradas para la banda de C. Tangana hay que acceder a la venta por medio de Dice.fm y Baila.fm, dos portales que derivan directamente al plano del Movistar Arena de Madrid y a los tipos de entrada.

Cuánto cuestan las entradas para Agorazein

Como en cada concierto, el precio de las entradas varía según el tipo. Para ver a Agorazein en las primeras dos fechas los precios iban desde los 43 euros hasta los 60,62 euros, y se estima que sean lo mismo para los nuevos conciertos anunciados.