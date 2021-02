Courteney Cox sorprende a los fans de Friends interpretando 'I'll be there for you' al piano

SUS DOTES AL PIANO

La actriz que interpreta a Mónica en la famosa serie de Friends, Courteney Cox, ha querido sorprender a los seguidores de la comedia con sus nuevas dotes al piano interpretando la famosa canción de apertura de la serie 'I'll be there for you' junto a un guitarrista. ¡Y los fans han quedado más que emocionados!